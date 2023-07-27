Байден приказал поделиться с судом Гааги данными о военных преступлениях РФ в Украине 27.07.2023, 4:06

Джо Байден

Такой шаг свидетельствует о значительном изменении политики США.

Президент США Джо Байден тайно отдал приказ американскому правительству делиться с Международным уголовным судом в Гааге информацией о военных преступлениях России в Украине.

Об этом сообщает New York Times.

О таком тайном приказе Байдена американскому СМИ стало известно от официальных лиц, осведомленных по этому вопросу. Чиновники считают, что такой шаг американского президента свидетельствует о значительном изменении политики США.

Как пояснили чиновники, принятое Байденом решение перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, боявшегося, что такой шаг может создать прецедент, который позволит преследовать американских военных.

По данным NYT, США располагают информацией о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также принудительно депортировать украинских детей с оккупированных территорий.

Некоторой информацей, как утверждает NYT, американская сторона уже поделилась с украинскими прокурорами, но не с судом Гааги.

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