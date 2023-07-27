ВСУ ликвидировали командира 112 вертолетного полка армии РФ 3 27.07.2023, 7:49

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Высокопоставленный офицер находился в сбитом вертолете Ка-52 «Аллигатор».

Украинские военные приземлили очередной российский вертолет Ка-52 «Аллигатор». Выяснилось, что в нем был ликвидирован полковник ВС РФ, командир вертолетного полка с Дальнего Востока Виталий Табачников.

Об этом сообщили в соцсетях, а также на это указал авиационный блоггер Виталий Трубников. «Вчера на востоке Украины в Ка-52 поджарили из ПЗРК целого полковника ВКС РФ, командира 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита. Благодарность воинам 38 ОБрМП за такой точный выстрел!» – отметил он.

По данным российских пропагандистов, экипаж Табачникова возвращался после задания, и хотя шел на маленькой высоте, он был сбит с ПЗРК.

Стоит отметить, что вражеский вертолет был приземлен еще во вторник, 25 июля, до 8 часов утра. Стоимость такого вертолета составляет около 16 млн долларов.

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