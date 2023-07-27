Россия уходит под землю: аномальная воронка в Сибири расширяется с рекордной скоростью 27.07.2023, 7:57

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Фото: Institute of Applied Ecology of the North

Расширение воронки скрывает сразу несколько «сюрпризов» для россиян.

По мере потепления климата вечная мерзлота в Сибири тает и в результате образовываются карстовые воронки. Самая большая из них известна среди местных жителей как «дверь в подземный мир». Она считается аномалией, так как продолжает расширяться с рекордной скоростью.

Как сообщили на сайте Science Alert, подобные воронки называются «мегасгустком» или «термокарстом». За последние годы в Сибири возникло много таких формирований. Однако самая большая под названием Батагайка считается аномалией из-за своих размеров и скорости роста. Она расположена в 660 километрах к северо-востоку от Якутска.

На текущий момент длинна впадины составляет примерно 1 километр, а глубина — 100 метров. Однако результаты исследований показывают, что в будущем воронка станет большой проблемой для россиян. Размеры формирования увеличиваются на 10 метров в год. Увы, темпы не такие стремительные, как хотелось бы украинцам.

Земля в этом месте начала опускаться еще в 60-х годах прошлого века после вырубки окружающего леса. Сейчас кратер продолжает расти по мере таяния вечной мерзлоты на дне. Причем последняя проявляется все больше вместе с увеличением размеров воронки.

Фото: Institute of Applied Ecology of the North

«Кратер, скорее всего, съест весь склон холма, прежде чем замедлится. Каждый год, как только температура поднимается выше нуля, все начинается сначала. Как только вы открыли что-то подобное, остановить это очень сложно», — рассказала географ Мэри Эдвардс из Саутгемптонского университета в интервью Обсерватории Земли НАСА еще в 2016 году.

Расширение воронки скрывает сразу несколько «сюрпризов» для россиян. В процессе наружу могут выйти запасы углерода, которые хранились под землей в течение нескольких тысяч лет. А еще в Сибири были найдены следы древних вирусов. Они могут стать действующими в результате увеличения размеров кратера.

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