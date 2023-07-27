Россия уходит под землю: аномальная воронка в Сибири расширяется с рекордной скоростью
- 27.07.2023, 7:57
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Расширение воронки скрывает сразу несколько «сюрпризов» для россиян.
По мере потепления климата вечная мерзлота в Сибири тает и в результате образовываются карстовые воронки. Самая большая из них известна среди местных жителей как «дверь в подземный мир». Она считается аномалией, так как продолжает расширяться с рекордной скоростью.
Как сообщили на сайте Science Alert, подобные воронки называются «мегасгустком» или «термокарстом». За последние годы в Сибири возникло много таких формирований. Однако самая большая под названием Батагайка считается аномалией из-за своих размеров и скорости роста. Она расположена в 660 километрах к северо-востоку от Якутска.
На текущий момент длинна впадины составляет примерно 1 километр, а глубина — 100 метров. Однако результаты исследований показывают, что в будущем воронка станет большой проблемой для россиян. Размеры формирования увеличиваются на 10 метров в год. Увы, темпы не такие стремительные, как хотелось бы украинцам.
Земля в этом месте начала опускаться еще в 60-х годах прошлого века после вырубки окружающего леса. Сейчас кратер продолжает расти по мере таяния вечной мерзлоты на дне. Причем последняя проявляется все больше вместе с увеличением размеров воронки.
«Кратер, скорее всего, съест весь склон холма, прежде чем замедлится. Каждый год, как только температура поднимается выше нуля, все начинается сначала. Как только вы открыли что-то подобное, остановить это очень сложно», — рассказала географ Мэри Эдвардс из Саутгемптонского университета в интервью Обсерватории Земли НАСА еще в 2016 году.
Расширение воронки скрывает сразу несколько «сюрпризов» для россиян. В процессе наружу могут выйти запасы углерода, которые хранились под землей в течение нескольких тысяч лет. А еще в Сибири были найдены следы древних вирусов. Они могут стать действующими в результате увеличения размеров кратера.