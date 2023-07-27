Украина в Совбезе ООН: Лукашенко похитил более трех тысяч украинских детей 1 27.07.2023, 8:14

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Диктатор лично причастен к преступлениям.

Российские захватчики незаконно вывезли в Беларусь из временно оккупированных городов Украины более трех тысяч украинских детей. Маленьких украинцев там «кормят» пропагандой и заставляют ненавидеть родную страну.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН рассказал постоянный представитель Украины при этой организации Сергей Кислица. Заседание было созвано для обсуждения ракетных обстрелов Россией исторического центра Одессы и портовой инфраструктуры, передает «Укринформ».

Украинский дипломат в очередной раз обратил внимания членов Совбеза не только на обстрелы оккупантов Украины, но и на другие преступления страны-агрессора, в частности депортацию детей.

Он отметил, что кроме депортации в РФ и перемещения в пределах оккупированных территорий, детей также вывозят в Беларусь. По имеющейся информации, с начала полномасштабного вторжения из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей под видом «оздоровления» в Беларусь было вывезено более трех тысяч украинских детей.

Их «подвергают антиукраинской индоктринации и пропаганде, направленной на прививку ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории», отметил постпред.

Кислица подчеркнул, что вместо того, чтобы искать мир, «россияне продолжают мечтать о великой войне, где Украина не будет единственной мишенью».

Напомним, что депутаты Европарламента 18 июля обратились в Международный уголовный суд в Гааге с призывом выдать ордер на арест Александра Лукашенко. Они заявили, что Минск несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, в том числе из-за роли режима Лукашенко в депортации украинских детей.

Издание The Telegraph ранее писало, что по предварительным оценкам, с сентября 2022 года около 2150 украинских детей были доставлены как минимум в четыре лагеря на территории РБ. Ожидается, что к осени этого года их количество достигнет 3000.

К военному преступлению может быть причастен Лукашенко.

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