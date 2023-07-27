ISW: Черноморский флот РФ провалил блокаду Украины

ISW: Черноморский флот РФ провалил блокаду Украины1
- 27.07.2023, 8:16
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Российские корабли боятся конфронтации со странами НАТО.
Усиление Черноморским флотом РФ своего присутствие в Черном море не даст Москве возможности блокировать Украину, в частности, из-за опасений военной конфронтации со странами НАТО в этом регионе.
Так считают аналитики Института изучения войны (ISW).
Российский Черноморский флот усиливает военное присутствие в акватории Черного моря, вероятно, намереваясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов, а также для ужесточения контроля, указывают эксперты.
Как сообщили в украинском военном медиа-центре (Military Media Center) и в Минобороны Великобритании, российские силы готовят корабли в Черном море, чтобы «усилить блокаду Украины».
Military Media Center сообщил, что ЧФ РФ усиливает боевые действия, подготовку своих надводных сил и морской авиации.
При этом в ISW отмечают, что российский Черноморский флот вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов.
«Полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, пытающимся достичь Украины», - говорится в отчете.
Так, маловероятно, что РФ попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами в Черноморском регионе, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.
По мнению экспертов Института изучения войны, нынешние российские действия в Черном море, скорее всего, свидетельствует о том, что Кремль создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов воздействия.
В заявлении Минобороны Британии говорилось, что российский корвет «Сергей Котов» патрулирует судоходный путь между проливом Босфор и Одесской областью, и он может быть частью оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по оценке РФ, направляются в Украину.
Ранее, 20 июля, в Минобороны РФ заявили, что их силы будут рассматривать все суда, следующие в Украину, как «потенциальные перевозчики военных грузов».
На днях российское оппозиционное издание «Астра» сообщило, что ФСБ РФ объявила об обыске иностранного грузового судна, следовавшего из Турции в Ростова-на-Дону, и отменила его проход через Керченский пролив.
ФСБшники заявили, что судно якобы могло доставлять взрывчатку в Украину, поскольку в составе экипажа корабля было 12 украинцев. Также российские спецслужбы рассказали, что будут обыскивать другие суда, пересекающие Керченский пролив.