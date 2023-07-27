Как белорусам не ошибиться при покупке квартиры? 27.07.2023, 8:22

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Восемь важных моментов, о которых чаще всего забывают.

Покупка недвижимости связана для большинства белорусов с большими деньгами и абсолютно для всех ‒ с переживаниями. Для того чтобы быть уверенными в безопасности сделки, нужно учесть возможные нюансы. Некоторые аспекты часто упускают из виду, а потом жалеют.

Издание myfin.by рассказывает, какие ошибки можно допустить при покупке недвижимости.

Ошибка № 1. Не проверить, когда проводился капремонт

Если вы покупаете квартиру не в новостройке, то это один из первых вопросов, на которые стоит найти ответ. При капремонте меняют коммуникации. Это значит, что вашу будущую кухню и санузлы ожидает серия строительных работ. Это значит, что с дизайном интерьера можно будет попрощаться и до капремонта даже не вспоминать. К тому же стоит подумать и о своем комфорте ‒ капремонт связан с частыми отключениями воды и электричества, шумом и пыльными работами в квартире и подъезде.

Как узнать, когда в доме будет капремонт? Нужно проверить список районного исполкома, в котором зафиксирована очередь на проведение плановых работ. Но даже если дома в нем не оказалось, рано успокаиваться. Здания из старого жилого фонда в ремонте все-таки нуждаются. И если по какой-то причине дом не попал в список, стоит опасаться, что проблемы с коммуникациями могут случиться внезапно.

Вряд ли информация о датах капитального ремонта остановит покупку хорошей квартиры. Но можно получить аргумент в переговорах о цене. К тому же для вас не станут сюрпризом возможные издержки.

Ошибка № 2. Не сверить техпаспорт с фактической планировкой

Соответствие планировок на бумаге и в реальности не проверит никто, кроме вас и добросовестного риелтора. Над этим аспектом нет никакого дополнительного контроля. Вам могут продать квартиру с незарегистрированной или даже незаконной перепланировкой.

Это может вскрыться уже после покупки, но тогда уже вы будете отвечать за изменения: платить штраф, возвращать к изначальному виду либо судиться с предыдущим собственником из-за расходов. Ошибки можно избежать, проверив планировку на начальном этапе.

Ошибка № 3. Не посмотреть справку лицевого счета

Так можно купить квартиру с долгами за коммунальные услуги или другие отчисления, например, членские взносы в товарищество собственников. Поэтому необходимо попросить владельца квартиры сделать справку о состоянии лицевого счета. Тогда вы будете уверены в отсутствии задолженности. В крайнем случае стоит хотя бы проверить переходящий остаток на жировках и последние чеки за оплату коммунальных услуг.

Ошибка № 4. Не узнать обо всех зарегистрированных

Если этого не сделать, то сделка может и не состояться. В правоустанавливающих документах на квартиру прописан один собственник. Но на деле это может быть не так, ведь собственниками могут являться дети, супруги, братья и сестры. И их подписи будут необходимы для того, чтобы сделка прошла регистрацию.

Такое же согласие должны дать все, кто прописан в квартире и имеет право на распоряжение собственностью. Но если у человека нет такого права, то в последующем его придется выписывать через суд, а это дополнительные расходы и проблемы.

Стоит также обратить внимание на людей, которые могут быть временно сняты с регистрации. Это, например, отбывающие наказание или военнослужащие. Они временно зарегистрированы по месту пребывания, но их согласие также необходимо для проведения сделки.

Чтобы узнать об этом, необходимо попросить владельца квартиры сделать развернутую выписку из ЕГРНИ, где указаны все собственники, зарегистрированные и временно не проживающие. Такую же выписку может сделать агентство недвижимости, с которым вы сотрудничаете.

Ошибка № 5. Не узнать об ограничениях, наложенных на квартиру

Пусть вы подписали предварительный договор, заплатили залог, получили согласие всех проживающих ‒ регистратор не пропустит сделку, в которой фигурирует объект недвижимости с ограничениями. А вы потеряете время и, возможно, деньги, если залог придется возвращать через суд. Ведь продавец может уже потратить деньги, но не иметь накоплений и дохода. Тогда он будет платить маленькие ежемесячные отчисления годами.

Ограничения могут быть связаны с тем, что квартира была куплена с помощью господдержки. В таком случае ее нельзя продавать в течение 7 лет за некоторыми исключениями. Либо семья может стоять на учете в связи с социально опасным положением. Тогда накладывается запрет на продажу квартиры.

Запрет может быть наложен и в других случаях, например, по решению суда. А узнать об этом можно из той же выписки ЕГРНИ.

Ошибка № 6. Не узнать о дееспособности собственников

Если одного из собственников признают недееспособным на момент покупки, то сделку могут признать ничтожной. Это значит, что квартиру придется вернуть. Но если ваши деньги уже потратят, то возвращать их будет сложно и долго. Еще больше рисков возникает, если квартира куплена в кредит.

Для полной уверенности стоит увидеть справки о дееспособности, которые выдает психдиспансер. И если кого-то признают недееспособным, то подписывать бумаги за него будет назначенный опекун.

Ошибка № 7. Не подписать предварительный договор

Предварительный договор стоит подписывать уже после того, как вы проверили все по предыдущим пунктам и согласились на сделку. Без такого договора у продавца перед вами нет никаких обязательств и он может передумать буквально перед самой регистрацией.

Большинство сделок ‒ это покупка по цепочке, когда покупатель является еще и продавцом: он продает свою недвижимость и в тот же день покупает другую. Без предварительного договора в таком случае можно оказаться на улице, продав свою квартиру, но лишившись варианта для покупки.

Ошибка № 8. Отказаться от безопасных банковских переводов

Цены на недвижимость в Беларуси чаще всего считают в долларах, но по закону платить можно только белорусскими рублями. Из-за этого приходится терять деньги на конверсии валют, а кроме этого, тратить время при пересчете наличных и проверке банкнот.

Самый удобный вариант оплаты ‒ это безопасные сделки, которые предлагают некоторые банки. Суть в том, что вы с продавцом приходите в банк, вам создают по два счета: валютный и рублевый. Если ваши накопления в валюте, то вы кладете деньги на валютный. Их конвертируют по определенному курсу в рубли, после чего рубли переходят на счет продавца и конвертируются на его рублевый счет. При этом все проходит по одному курсу. Стоит такая услуга от 50 до 400 рублей в зависимости от банка и размера суммы перевода. Это значительно меньше, чем потеря на самостоятельной конверсии.

Эти восемь ошибок ‒ не фатальные промахи, которые сорвут сделку. Возможно, вам повезет и все пройдет гладко. Но не будет лишним и чек-лист, чтобы избежать разочарования от покупки. Чем больше отметок «сделано» будет в этом списке, тем сделка будет надежнее.

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