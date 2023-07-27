Юродивый Шойгу Александр Невзоров

27.07.2023, 8:29

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Александр Невзоров

«Похабство» в России всегда отлично монетизировалось.

Шойгина поездочка в Северную Корею - чистое юродство.

Блаженные на площадях старой Москвы кидались кочанами капусты, демонстративно размазывали по «телесам своим испражнения свои».

Они наслаждались позором и «не знали удержа в сраме и похабстве».

Надо сказать, что «похабство» в России всегда отлично монетизировалось.

А радость быть «ниже нижнего» воспета русской культурой. Ее любимый лейтмотив.

Сомнительно то, что старый дурак Шойгу сознательно работает по старым русским лекалам, получая «наслаждение от унижения».

Но! Публично братаясь с отбросами мира - он юродствует покруче Васьки Блаженного или Коляна Кочанова.

У юродивого министра обороны отлично получается «размазывать г…но по телесам своим….». Правда, размазывает он не «свое», а путинское.

Пикантность ситуации заключается в том, что «блаженные» прошлого кидались в прохожих дерьмом, объедками, репой и камнями. У юродивых XXI века - арсенал несколько иной.

Александр Невзоров, t.me

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