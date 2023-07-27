Юродивый Шойгу
- Александр Невзоров
- 27.07.2023, 8:29
- 4,526
«Похабство» в России всегда отлично монетизировалось.
Шойгина поездочка в Северную Корею - чистое юродство.
Блаженные на площадях старой Москвы кидались кочанами капусты, демонстративно размазывали по «телесам своим испражнения свои».
Они наслаждались позором и «не знали удержа в сраме и похабстве».
Надо сказать, что «похабство» в России всегда отлично монетизировалось.
А радость быть «ниже нижнего» воспета русской культурой. Ее любимый лейтмотив.
Сомнительно то, что старый дурак Шойгу сознательно работает по старым русским лекалам, получая «наслаждение от унижения».
Но! Публично братаясь с отбросами мира - он юродствует покруче Васьки Блаженного или Коляна Кочанова.
У юродивого министра обороны отлично получается «размазывать г…но по телесам своим….». Правда, размазывает он не «свое», а путинское.
Пикантность ситуации заключается в том, что «блаженные» прошлого кидались в прохожих дерьмом, объедками, репой и камнями. У юродивых XXI века - арсенал несколько иной.
Александр Невзоров, t.me