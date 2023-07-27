Александр Фридман: Переворот в Нигере напрямую касается Беларуси
- 27.07.2023, 8:36
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События в африканской стране могут спутать карты Минску.
События в Нигере, где произошел военный переворот, напрямую касаются и Беларуси.
Такое мнение высказал историк и политолог Александр Фридман в своем телеграм-канале:
— Президент Мохамед Базум - последняя опора Запада в регионе Сахеля. Он тесно сотрудничал с Парижем и Вашингтоном, а на саммит «Россия-Африка» делегация из Нигера вовсе не поехала. В ООН Нигер последовательно поддерживал Украину. Для Франции бывшая колония Нигер имеет огромное значение из-за местных урановых рудников.
И США, и ЕС всеми силами пытаются предотвратить смещение Базума. Если же его режим все-таки падет, а власть - как в соседних Мали и Буркина-Фасо - окажется в руках военных, то существует большая вероятность переориентации Нигера на Россию. В этом случае части «вагнеровцев» могут быть незамедлительно отправлены из Беларуси на «освоение» африканской державы.