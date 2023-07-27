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Александр Фридман: Переворот в Нигере напрямую касается Беларуси

  • 27.07.2023, 8:36
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Александр Фридман: Переворот в Нигере напрямую касается Беларуси
Александр Фридман

События в африканской стране могут спутать карты Минску.

События в Нигере, где произошел военный переворот, напрямую касаются и Беларуси.

Такое мнение высказал историк и политолог Александр Фридман в своем телеграм-канале:

— Президент Мохамед Базум - последняя опора Запада в регионе Сахеля. Он тесно сотрудничал с Парижем и Вашингтоном, а на саммит «Россия-Африка» делегация из Нигера вовсе не поехала. В ООН Нигер последовательно поддерживал Украину. Для Франции бывшая колония Нигер имеет огромное значение из-за местных урановых рудников.

И США, и ЕС всеми силами пытаются предотвратить смещение Базума. Если же его режим все-таки падет, а власть - как в соседних Мали и Буркина-Фасо - окажется в руках военных, то существует большая вероятность переориентации Нигера на Россию. В этом случае части «вагнеровцев» могут быть незамедлительно отправлены из Беларуси на «освоение» африканской державы.

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