СМИ: У Пригожина заканчиваются деньги на содержание «Вагнера» в Беларуси 27.07.2023, 8:49

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Наемников перебросят в Африку?

Евгений Пригожин финансирует существование ЧВК Вагнера за свой счет. Об этом в интервью блогеру с сирийскими корнями Аббасу Джуме рассказал наемник, который сейчас дислоцируется в Центральноафриканской Республике и недавно прилетел в Россию.

Боевика представили как командира одной из штурмовых групп ЧВК. Он участвовал в российско-украинской войне, в боях за Попасную и Бахмут. Затем поддержал мятеж Пригожина и после вернулся в ЦАР, где и находился до отъезда в Украину.

Блогер спросил его, сколько бойцов ЧВК Вагнера сейчас в Беларуси и сколько останется. Тот сказал, что не знает, но, добавил, их пребывание оплачивает сам Пригожин.

«Я пока не знаю. Все зависит, конечно, от финансирования. Насколько мне известно, пока Директор из своих содержит, но предупредил, что надолго не хватит. Поэтому сейчас прорабатываем африканские направления. В том числе в ЦАР будем увеличиваться», — объяснил наемник.

Он рассказал, что Минобороны России отказывало «Вагнеру» в самолетах, чтобы добираться до Африки, поэтому «сейчас Директор купил свои, и вроде проблема решилась».

Также Пригожину пришлось продать бизнес на базе ЧВК в Судане, чтобы рассчитаться с боевиками полностью.

«Мне сказали, что Директор для того, чтобы с парнями полностью рассчитаться, продал бизнес на нашей бывшей базе в Судане. Конечно, жаль если так. Потому что там у них сейчас такой замес идет… Пока мы там были, все было тихо», — отметил командир штурмовой группы.

По его словам, костяк ЧВК «ушел в Беларусь». В группировке сейчас, говорит наемник, осталось 10−15 тысяч человек опытных бойцов-ветеранов и управленческого состава.

«Этого достаточно, чтобы в любой момент за несколько месяцев снова разрастись до пятидесяти тысяч личного состава. Да чего там до пятидесяти! И до ста тысяч — легко», — уверяет вагнеровец.

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