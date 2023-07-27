«Руководитель сказал: старого клоуна новым трюкам не обучишь» 27.07.2023, 9:01

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С чем сталкиваются белорусы при попытке устроиться на работу.

Журналисты citydog.io поговорили с карьерным коучем Еленой Богдановой о том, как искать работу до 25 и после 50, как быть с ситуацией «вы уйдете в декрет» и можно ли повлиять на работодателя по закону, если он отказывает из-за возраста.

У Елены более 13 лет опыта в сфере HR в разных сегментах бизнеса, включая сферу IT. Более 5 лет она занимается карьерным консультированием и коучингом, являясь сертифицированным коучем по международным стандартам ICF.

Опыт Елены интересен еще и тем, что она побывала «по обе стороны баррикад». В свое время при поиске работы она прошла более 300 (!) собеседований, а позже уже собеседовала других соискателей при приеме на работу.

– Начнем с «веселого»: вот несколько историй, с которыми сталкивалась сама Елена на собеседованиях

Елена говорит, что за 13 лет насобирала уже немало смешных, а порой и откровенно нелепых историй.

– Я уже работала эйчаром, но сама сбежала с испытательного срока. Это был стартап, который работал несколько месяцев. И в какой-то момент там решили заменить офис-менеджера, потому что текущая сотрудница объективно не справлялась. Когда начали обсуждать список требований к новой кандидатке, одним из пунктов вдруг оказался минимум 3-й размер груди.

Сначала я подумала, что это шутка, но все было серьезно. По их плану, если вдруг кто-то зайдет повозмущаться, то на ресепшене должна встречать девушка с большой грудью – чтобы человек на нее залип и забыл про свои претензии. После такого я положила заявление на стол.

А однажды я думала о том, чтобы релоцироваться, и была возможность переехать как представительнице одного из крупных государственных концернов. Но меня даже не взялись рассматривать – просто потому, что я женщина и потенциально могу родить. Сказали, что, даже если я подпишу контракт, что не уйду в декрет в течение 5 лет, все равно никто меня обязать не сможет. Поэтому единственный вариант – если ты не можешь иметь детей и принесешь подтверждающую справку.

– А теперь перейдем к делу: всегда ли работодатель смотрит на возраст соискателя?

– Если говорить о международной практике, то в некоторых странах уже законодательно запрещено уточнять возраст. В Беларуси, к сожалению, ситуация совсем другая – и здесь все очень субъективно. Даже если мы говорим о передовых IT-компаниях, эйджизм все равно присутствует.

У многих людей в нашей стране есть в голове определенные убеждения касательно возраста. Я сталкивалась даже с тем, что 35 – это «уже старый» и человека не хотят брать на работу. Я уже молчу про 40 и 50 лет.

Я бы сказала, что отношение к возрасту зависит от трех главных факторов. Первый – от убеждений руководителя или собственника бизнеса. Второй – от сферы, в которой строится карьера. И третий – от самого человека, который приходит на собеседование.

За время работы я сталкивалась с разными людьми. Как в 30 лет могут сидеть ни рыба ни мясо, так и в 50 могут быть активными и дать фору любому молодому. К сожалению, большинство людей в Беларуси в 40–45 лет уже ждут пенсию. Мол, «да что там, мне уже немного осталось поработать». То есть в их понимании 15–20 лет – это немного, поэтому можно где-то просто пересидеть. Многие из-за этого не готовы развиваться и двигаться вперед. И все это считывается уже во время первой встречи.

Бывает и такое, что приходит человек 40–50 лет и на вопрос, почему он ушел с предыдущей работы, отвечает, что там пришел молодой начальник, «который будет меня еще работать учить». А тут сидит такой же 30–35-летний руководитель.

– А если говорить о молодых девушках, которых не хотят брать, потому что они могут уйти в декрет?

– Здесь я всегда говорю, что нужно сначала самой девушке расставить для себя приоритеты. Либо она хочет строить карьеру и отодвигает рождение ребенка на несколько лет, либо заручается поддержкой мужа и выбирает семью и ребенка. На мой взгляд, строить карьеру и одновременно растить детей объективно очень сложно.

Есть женщины, которые умудряются это совмещать, но, скорее всего, это значит, что у них есть бабушки-дедушки, которые могут подстраховать, если ребенок заболел. Или муж, который готов 50/50 ходить на больничные.

В случае, если важна карьера и есть люди, готовые помочь, стоит так и говорить работодателю. Если же он все равно отказывает и работа твоей репродуктивной системы – основная причина, значит, это не твой работодатель и не твое место работы. Потому что сейчас он приценивается к тому, уйдешь ты в декрет или нет, а дальше он будет прицениваться к чему-нибудь другому – и для него всегда будут проблемы. Поэтому лучше продолжать искать того, кто адекватен и с кем будет комфортно работать.

Если убрать личные моменты и рассматривать исключительно с точки зрения бизнеса, то проблема действительно есть.

Первые три месяца проходит первичная адаптация сотрудника в компании, и он только-только начинает понимать, что происходит. Через полгода он может самостоятельно и без проверки со стороны выполнять свои задачи. К 10–13 месяцам человек становится полноправным сотрудником, который в состоянии сам принимать решения и нести ответственность за свою часть работы. И это не говоря о двух-трех месяцах, пока этого сотрудника искали.

Получается, что бизнес тратит на одного человека около полутора лет. И если через этот срок сотрудник или сотрудница уходит (в тот же декрет), то для компании это дорого, невыгодно и нецелесообразно. Плюс документооборот по оформлению декрета, плюс снова силы и время на поиск нового сотрудника. Работодатель стремится себя от этого оградить.

– По каким еще причинам могут отказывать молодым специалистам?

– Некоторые компании готовы брать на работу молодых специалистов, которые приходят только после университета, и обучать их самостоятельно. Для бизнеса с финансовой точки зрения это выгоднее, чем брать готового сотрудника сразу на большую зарплату.

Другой вопрос, что многие молодые специалисты не всегда сами могут оценить ситуацию. Амбиции у них есть, опыта нет – а зарплату просят сразу как у сотрудника с 3-4-летним опытом. Понятно, что руководители либо будут предлагать меньшие деньги, либо сразу отказывать.

У меня недавно была ситуация, когда искали бухгалтера на первичную документацию. Пришла девушка, которая даже не умеет работать в Excel – а это же ее основной инструментарий. То есть диплом как-то выстрадала, но по факту ничему не научилась. И тут уже не важно, сколько ей лет и собирается ли она в декрет.

Мой совет молодым специалистам – идти в более крупные компании. Там больше вероятность, что будут более опытные сотрудники, которые смогут обучать. В мелкие фирмы ищут сразу специалистов с опытом.

– А почему могут не брать на работу опытных специалистов 50+?

– Если ты высокоуровневый специалист и претендуешь на более простую работу, то могут отказывать, потому что ты слишком квалифицирован. Если ты был руководителем, тебя не возьмут обычным исполнителем у станка стоять. И чтобы не получать отказы, лучше сразу искать работу, адекватную твоему уровню компетенций.

И здесь я процентов на 80 согласна. Сотрудника с руководящей позиции в этой же сфере поставить на рядовую должность – очень высокий риск. Потому что человек, который умеет управлять, всегда будет видеть огрехи в управленческом опыте другого человека, ему будет сложно подчиняться.

Даже если у человека сложная жизненная ситуация и он готов на любую работу, в том числе на более низкой позиции, надолго его не хватит. Такому сотруднику быстро станет скучно выполнять простые задачи, и как только ситуация наладится, он уйдет. Поэтому руководитель, который смотрит на перспективу, такого специалиста не возьмет.

Но если менять сферу деятельности, то таких проблем возникать не должно. Условно говоря, если ты работал начальником производства, а потом приходишь в отдел продаж обычным менеджером, то это нормально.

– А если человек выгорел и не хочет больше занимать руководящую позицию?

– Сейчас очень модно эмоциональную усталость, истощение и несоответствие занимаемой должности тому потенциалу, который есть в человеке, называть выгоранием, в то время как выгорание – это медицинский диагноз, который лечится в том числе и медикаментозно.

Чаще всего это не выгорание, а следствие того, что человек не на своем месте. И здесь я бы порекомендовала пойти к карьерному эксперту, найти с его помощью, что действительно нравится, и разработать четкую стратегию, как к этому прийти.

Когда ты четко знаешь, что тебе подходит по твоим личностным качествам, способностям, ценностям и релевантному опыту, не обязательно идти в другую сферу и начинать с нуля. Как правило, есть то, что тебе нравится в твоей работе. И этот функционал на 90% может быть в этой же сфере, но на другой должности. Такой горизонтальный переход – тоже адекватный способ построения карьеры.

Очень многие люди не знают, чем хотят заниматься, соглашаются хоть на что-нибудь, а потом боятся выйти из этого – и так и живут с этим всю жизнь. Сами себя сажают в тюрьму нелюбимой работы.

– Меняются ли со временем возрастные рамки?

– Я бы сказала, что сейчас стало больше возможностей для построения карьеры, и подход к рождению детей становится более осознанным. Поэтому да, возрастной ценз тоже стал меняться.

При этом давайте будем откровенны: население в Беларуси стареет. Молодых, способных, амбициозных, обучаемых людей у нас сильно меньше – в том числе и из-за массовой релокации после 2020 года. И работодатели так или иначе уже сдвигают и возрастной ценз, и предложения о работе. То есть если раньше категорически можно было работать только в офисе, то сейчас даже не IT-компании соглашаются на гибридный формат, когда 1-2 дня в неделю человек может работать из дома. Не все и не всегда, но многие работодатели становятся более гибкими.

Плюс стоит сказать о том, что сейчас нередко на рынок выходят кандидаты – специалисты и эксперты, которые действительно заинтересованы в своей карьере, развиваются, свободно владеют 2-3 иностранными языками, держат руку на пульсе, понимают, что происходит вокруг. И несмотря на то, что им 40–50 лет, молодые кандидаты на их фоне проигрывают. Да, они тоже амбициозные и хорошо владеют иностранными языками, но у них нет того коммерческого опыта, который есть у человека постарше. Часто же в компании нужен не тот эксперт, которого нужно учить, а тот, который придет и сам научит.

Если говорить о возрастных кандидатах, то сложнее всего тем, кто привык высиживать часы, проработал много лет на одном месте и не развивался. То есть человек сегодня работает так же, как и 20 лет назад, – и современным компаниям это не подходит. Как любил говорить один мой руководитель, «старого клоуна новым трюкам не обучишь». Грубо, но часто правда, к сожалению.

– Если мне отказывают в работе из-за возраста, могу ли я как-то повлиять на это по закону?

– В Беларуси в Трудовом кодексе запрещена дискриминация по возрасту, полу, месту проживания соискателя, но на практике это редко работает. Ни один уважающий себя HR не скажет прямо, что вам отказали из-за возраста. А доказать это практически нереально.

Например, в том же Израиле из-за вопроса «Сколько вам лет?» вы можете идти судиться с компанией сразу же. В Беларуси за это ничего не будет. По факту, этот запрет ограничивается тем, что на сайтах с вакансиями в требованиях к кандидатам перестали указывать желаемый возраст. Но даже если сам соискатель не указывает свой возраст, у него в любом случае стоит год окончания университета – и все легко просчитывается.

У меня были случаи, когда, например, еще на этапе телефонного интервью человек говорит: «Ну, мне уже 47 лет – это не будет проблемой?» И я сижу и думаю: как бы тебе сказать, что ты сам роешь себе яму, делая на этом фокус?

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