Вратарь и защитник БАТЭ чуть не подрались прямо на поле после пропущенного мяча 1 27.07.2023, 9:31

2,676

Видеофакт.

В среду, 26 июля, борисовский БАТЭ разгромно уступил кипрскому «Арису» в первой игре второго раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:6. После пятого пропущенного мяча вратарь Андрей Кудрявец не смог скрыть своего разочарования игрой защитника Сиди Бане, передает «Трибуна».

До стычки сенегальский футболист успел забить в свои ворота и при пятом взятии ворот БАТЭ, как показалось молодому голкиперу, действовал ненадлежащим образом. Вместо активной защиты Бане начал сигнализировать о предполагаемом офсайде.

Голкипер несколько раз толкнул партнера по команде.

Главный тренер БАТЭ Кирилл Ольшевский после матча сказал, что в раздевалке все было нормально, а схватка игроков — просто эмоции.

«Это эмоции. Между ними просто не было понимания. В раздевалке все было нормально», — сказал Ольшевский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».