Вратарь и защитник БАТЭ чуть не подрались прямо на поле после пропущенного мяча

Вратарь и защитник БАТЭ чуть не подрались прямо на поле после пропущенного мяча1
- 27.07.2023, 9:31
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Видеофакт.
В среду, 26 июля, борисовский БАТЭ разгромно уступил кипрскому «Арису» в первой игре второго раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:6. После пятого пропущенного мяча вратарь Андрей Кудрявец не смог скрыть своего разочарования игрой защитника Сиди Бане, передает «Трибуна».
До стычки сенегальский футболист успел забить в свои ворота и при пятом взятии ворот БАТЭ, как показалось молодому голкиперу, действовал ненадлежащим образом. Вместо активной защиты Бане начал сигнализировать о предполагаемом офсайде.
Голкипер несколько раз толкнул партнера по команде.
Главный тренер БАТЭ Кирилл Ольшевский после матча сказал, что в раздевалке все было нормально, а схватка игроков — просто эмоции.
«Это эмоции. Между ними просто не было понимания. В раздевалке все было нормально», — сказал Ольшевский.