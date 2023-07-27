«Хотелось рок-н-ролла»: как физик-ядерщик стал вокалистом и переехал в Польшу 1 27.07.2023, 9:49

Алексей Пыск

Сейчас белорус дает уроки вокала в музыкальной школе.

Алексею Пыску 31 год. Он сменил несколько сфер деятельности. Начал как электрик, продолжил как физик-ядерщик, а состоялся как эстрадный вокалист. В июне 2023 года молодой человек переехал из Минска в Варшаву.

Здесь он работает по своей основной профессии — даёт уроки вокала в музыкальной школе. О своём необычном жизненном пути Алексей рассказал MOST.

— Ты в Варшаве два месяца. Уже удалось адаптироваться и войти в колею?

— После осознанного решения об эмиграции я год усердно учил польский язык, изучал все нюансы жизни тут — поэтому переезд нам с девушкой дался весьма легко. Тут я быстро устроился в школу, где сейчас даю уроки вокала. В целом у меня много планов на жизнь, и теперь я всем абсолютно доволен.

— Но ты же учился в вузе на физика-ядерщика. В какой момент физик сменился профессиональным вокалистом?

— А в музыке я был с самого детства. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано и даже участвовал в конкурсах — играл на очень приличном уровне. Плюс всегда, когда оставался дома один, любил попеть что-нибудь. Но осознал, что хочу заниматься в жизни именно этим, значительно позже.

— А теперь давай по порядку.

— Честно говоря, в школе я учился не очень хорошо. После девятого класса ушёл в ПТУ, где за три года получил специальность электрика. После ПТУ пошёл в колледж на сокращённую двухлетнюю форму и получил второй диплом электрика — уже как среднее специальное образование. В последний год колледжа подумал, что вполне могу поступить в ВУЗ, не зацикливаясь на школьных проблемах. При этом душа лежала стать программистом: в детстве и подростковом возрасте буквально не отходил от компьютера.

— То есть до ядерной физики было ещё далеко?

— В ядерную физику я вообще попал случайно! Сперва искал специальность программиста в разных университетах страны, но никуда не проходил по баллам, а рассматривал я только «бюджет». Тогда и наткнулся на направление ядерной физики в университете имени Сахарова. Бюджетные места были, да и проходной балл относительно невысокий. Но учиться там оказалось безумно сложно: уже на втором-третьем курсах начиналась квантовая физика, векторный и тензорный анализ…

— Ядерная физика и музыка — слишком разные вещи. Как это у тебя совместилось?

— Один мой одногруппник был рэпером — сам писал музыку, у него дома была аппаратура. Как-то предложил мне попробовать. Я попел и понял, что голос у меня совсем не поставлен. Загорелся — и пошёл по различным студиям заниматься вокалом с профессионалами. В общем отчислили меня под конец второго курса, т.к. я забивал на учёбу, уйдя с головой в музыку. Понял, что для меня научные работы — смерть. Хотелось рок-н-ролла!

— Погоди, а что с армией? Военкоматы ведь не дремлют…

— Повестка мне пришла буквально через неделю после отчисления из университета. Однако мне удалось получить отсрочку, а потом и вовсе откосить. Поехал в родную Вилейку, пожил полгода с родителями — и вернулся в Минск с новыми силами. Это был 2015 год — фактически переломный в моей жизни, когда я чётко понял, что буду делать дальше.

— Чем занимался во время своей «второй столичной волны»?

— Я чётко взял ориентир на музыку и стал усердно заниматься вокалом, ходить по студиям и школам. Источником дохода сперва были две работы — на стройке и в кальянной. Всё лето 2015-го проработал там, а затем устроился официантом в ресторан «Госці», где проработал без малого четыре года. Параллельно продолжал оттачивать музыкальное мастерство — брал частные уроки теории музыки, развивал слух, а вокалом занимался с преподавателем по четыре раза в неделю. Безмерно благодарен преподавателям.

— Я так понимаю, всё шло к высшему музыкальному образованию?

— Именно. В таком ритме — ежедневных занятий музыкой и работы официантом — я прожил полтора года, и в 2017-м поступил в Институт Современных Знаний имени Широкова на специальность эстрадного вокалиста.

— Круто! Но ведь это частный вуз?

— Да, но у меня была чёткая цель: я хотел профессионально связать жизнь с музыкой — и платное обучение меня не остановило. Приходилось очень много работать, чтобы самому оплачивать учёбу.

— Всё так же официантом?

— Поначалу да, но потом, будучи на втором курсе, я пошёл работать преподавателем в музыкальную школу, где раньше учился. Окончил университет я в 2021-м, потом получил магистерскую степень в сфере арт-менеджмента (к сожалению, вокальной или инструментальной магистратуры в Беларуси нет). С того момента я работаю преподавателем вокала, пою. Профессионально занимаюсь именно музыкой.

Никогда не поздно начать делать то, что нравится. Когда работа — за счастье, каждый день в радость.

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