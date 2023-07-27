Аббас Галлямов: Статус Путина поменялся 2 27.07.2023, 9:55

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Аббас Галлямов

Глава Кремля долго не протянет.

Российский оппозиционер, бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов считает, что расколы в России будут возникать буквально везде, так как центральная власть слабеет с каждым днем и пригожинский мятеж это выявил окончательно.

«Когда собственные мундиры встали на дыбы, а силовики, испугавшись, разбежались, как крысы, то ты после этого слабак. И Путин откупился от Пригожина. Сейчас он (Путин – ред.) превратился в старого одряхлевшего барыгу, который сидит на мешках с золотом и откупается то от Кадырова, то от Пригожина. Его статус поменялся. Он воспринимается теперь гораздо более слабым, чем ранее», – заявил Аббас Галлямов в интервью Politeka Online.

По словам эксперта, подобные вещи провоцируют внутренние расколы. Сегодня в РФ все понимают, что Путин долго не протянет. И этот вакуум власти, который образуется, нужно заполнять, иначе система рухнет.

«Они там все перегрызлись между собой. Одним из проявлений этого стал пригожинский мятеж», – сказал Галлямов.

Затем аналитик отметил, что в РПЦ (Русской православной церкви – ред.) происходит то же самое, так как учитывая, что это происходит везде (в силовых структурах, госаппарате, бизнесе, путинском окружении), было бы странно, если бы РПЦ осталась в стороне. Она ведет себя как обычная бюрократическая организация. По сути, это не церковь, а Министерство по делам религии, де-факто это госучреждение, пояснил оппозиционер.

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