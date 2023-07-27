В Беларуси запретили продавать «Проделки Локи» 1 27.07.2023, 10:00

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И несколько видов российских полуфабрикатов.

В Беларуси запретили к продаже четыре наименования куриных полуфабрикатов, одни замороженные блинчики, а также по одной марке сидра и медовухи, сообщает Госстандарт. Попала под запрет продукция российского производства.

Из-за недопустимой добавки — красителя аннато (Е160b) — запрещены к продаже куриные наггетсы с сыром от «Мираторга» и кусочки филе цыпленка в панировке от фирмы «Продукты питания Комбинат». Оба продукта произведены в Калининградской области.

Котлеты «Куриная ножка» от ИП Фуфиной из Нижегородской области РФ запретили из-за неполной маркировки — отсутствует слово «рубленые». Также не указано, из чего сделана упаковка продукта.

Куриные палочки того же производителя запретили продавать опять же из-за неясности с упаковкой и отсутствия слова «рубленые». Однако тут еще и использовался недопустимый краситель куркумин (Е100).

Замороженные блинчики с творогом от организации «Брянская мясная компания» под маркировкой «Мираторга» запретили по причине большого числа бактерий внутри. Превышены почти вдвое допустимые показатели по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, более того — обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), которых там вообще быть не должно.

Запретили также грушевый сидр «Проделки Локи» и медовуху White Phoenix от российской фирмы «Медоварня традиции предков» из Курска. В сидре в 2,3 раза больше сахара, чем указано, яблочной кислоты мало, спирта — 2,0% вместо 4,7%. Эксперты в итоге пришли к выводу, что «продукция не является сидром».

В медовухе же нашли не указанную в маркировке недопустимую пищевую добавку — консервант сорбиновую кислоту в количестве 164,1 мг/кг. Установлено и небольшое превышение по показателю «массовая концентрация сахаров».

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