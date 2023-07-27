закрыть
27 июля 2023, четверг, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Вернувшийся с войны россиянин взорвал гранату в жилом доме в Ростове-на-Дону

2
  • 27.07.2023, 10:03
  • 2,466
Видеофакт: Вернувшийся с войны россиянин взорвал гранату в жилом доме в Ростове-на-Дону

Мужчина выпил и «не справился с оружием».

Вернувшийся с войны россиянин взорвал гранату в жилом доме в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, граната взорвалась в квартире пятиэтажки, где проживал 28-летний мужчина. Как сообщают росСМИ, он потерял три пальца.

Местные жители рассказали, что он уроженец Анапы и временно снял квартиру, планировал позже поехать к родным. Сегодня мужчина выпил и «не справился с оружием», передает Цензор.НЕТ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский
Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко