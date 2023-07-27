Видеофакт: Вернувшийся с войны россиянин взорвал гранату в жилом доме в Ростове-на-Дону 2 27.07.2023, 10:03

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Мужчина выпил и «не справился с оружием».

Вернувшийся с войны россиянин взорвал гранату в жилом доме в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, граната взорвалась в квартире пятиэтажки, где проживал 28-летний мужчина. Как сообщают росСМИ, он потерял три пальца.

Местные жители рассказали, что он уроженец Анапы и временно снял квартиру, планировал позже поехать к родным. Сегодня мужчина выпил и «не справился с оружием», передает Цензор.НЕТ.

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