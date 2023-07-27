«В Польше у врачей развито самоуправление» 27.07.2023, 10:10

Известный белорусский онколог рассказал, чему удивился при переезде.

Несколько лет известный белорусский онколог живет в Польше. В интервью «Салідарнасці» Олег (имя изменено по просьбе доктора) рассказал, что оказалось самым сложным при адаптации. И чем удивили местные больницы.

– Почему решили переехать в Польшу?

– С точки зрения развития и ради семьи, чтобы дети получали европейское образование. Я еще со школьных лет понимал, что хочу этого.

Люди на зарплате похожи на зарплатного наркомана. Если им уменьшают дозировку – они ищут чем ее восполнить. Чтобы не стать зависимым, я всегда пробовал новое, поработал много где.

В Европе у людей закрыты базовые потребности, что позволяет мыслить глобальнее. Они более обеспеченные, уравновешенные и спокойные. Незнакомые люди тебе улыбаются, приветствуют.

Я переехал, чтобы потом не жалеть, что не попробовал. Жизнь ведь очень быстро пролетает.

– Вы живете в Польше несколько лет, но медицинский экзамен, подтверждающий вашу квалификацию, сдали не так давно. Чем занимались до этого?

– Вначале я открыл ИП, работал в доставке. Я минималист, мне мало надо, потребляют дети. Все ради них. Понимая, что первое время будет непросто, чтобы не платить за аренду, купил в Варшаве квартиру.

Сейчас, после нострификации (процедура признания белорусского диплома в Польше) я прохожу стажировку. Стандартно она длится 13 месяцев. Ходишь по разным отделениям, может быть, даже в разных больницах, смотришь, что тебе больше нравится, в какой специализации хочешь развиваться. Тебе выдают специальную книжечу, куда собираешь печати.

На этапе стажировки получаю зарплату – около 5300 злотых (примерно 3400 белорусских рублей – С.) после уплаты налогов. Стараюсь подпитываться новыми впечатлениями. Сегодня на стажировке был вместе с двумя молодыми белорусками, тоже врачи, тоже из Минска. Ощутил себя моложе.

«На экзамене почти 800 врачей из Беларуси и Украины пытались подтвердить диплом. Смогли только 6%»

– Система налогообложения здесь другая. Доход до 30 тысяч злотых в год не облагается подоходным налогом. Соответственно те, кто мало зарабатывает, социально более защищены. А не так как у нас: рубль получил – заплати 13% государству.

Плюс в Польше платят пособие на детей до 18 лет, с нового года его повысят. Сейчас это 500 злотых (около 320 белорусских рублей. – С.) на ребенка, с нового года обещают 800. Таким образом государство стимулирует рождаемость.

До нострификации диплома можно быть кем угодно, но не врачом. Поэтому некоторые врачи, еще работая в Беларуси, но планируя переезд в Польшу, сначала приезжают сдавать медицинский экзамен.

Государственный сбор за сдачу медицинского экзамена – 700 злотых (около 450 белорусских рублей), он проводится раз в полгода в Лодзи. Плюс языковой экзамен – порядка 400 злотых (около 250 белорусских рублей).

На последнем медицинском экзамене было порядка 800 врачей, в основном из Беларуси и Украины. Сдало около 6%. В прессе появились статьи: мол, смотрите, какие они неподготовленные, надо ограничивать эти потоки.

– Что оказалось самым сложным при адаптации к новой жизни?

– Выучить язык с возрастом сложнее. Медицина здесь относится к самоорганизуемым профессиям, в Польше сам врач получает лицензию, не больница. Врачи организовали свой совет, у них есть свой суд, свои юристы. И они в том числе решают, кто может работать врачом, а кто нет. Не секрет, что хлынул поток врачей с востока, и они пытаются его ограничить, усложняя экзамены. Это чувствуется.

«Для врача лучше польская система здравоохранения»

– Но сколько было призывов: приезжайте работать в Польшу...

– Это призывы правительства, а польские «избы лекарски» – это совершенно другое государство в государстве. В Польше развито самоуправление и у него зачастую разные интересы с правительством.

Польские врачи защищают свое пространство. Они понимают, что если возникнет переизбыток специалистов, это скажется на зарплатах. Мы для них конкуренты.

– Замечаете разницу отношения белорусов и поляков к врачам? У нас поликлиники обклеены бумажками о штрафах за оскорбление медработников.

- Это к вопросу воспитания и деградации людей. Воспитанный человек не станет грубить, повышать голос, кричать. В Польше большинство выглядит воспитанными людьми.

Клиники здесь лучше оснащены, больше приборов, устройств, расходников: перчатки меняются чаще, все одноразовое. Но это вопросы о финансировании и самой системе. Она здесь другая. Для врача лучше польская система здравоохранения.

- Пациент с онкодиагнозом получает в Беларуси бесплатную помощь и лечение. Как в Польше?

- Здесь есть фонд здоровья, куда каждый застрахованный платит взнос, порядка 400 злотых (около 250 белорусских рублей – С.) в месяц. И для такого человека тоже, как и в Беларуси, лечение, в том числе онкозаболеваний, будет бесплатным. Но некоторые обследования пациент будет ждать долго. Но в Польше, как и в Беларуси, есть частная медицина: плати – и лечись в любое время.

А вот что меня здесь удивило – это то, что больница может обанкротиться. Врачи обсуждали, что в одной клинике не выплачивают зарплаты, потому что большие долги. Да, какие-то направления прибыльные, но есть и убыточные. Есть и незастрахованные пациенты, которые не платят взносы, их лечат в счет долга, возможно, когда-то его профинансируют из бюджета или как-то спишут. Нередко долги нарастают, и клиника уходит в банкротство.

«Рак молочной железы наиболее характерен для высокообразованных женщин»

– Немало историй переехавших белорусок, которым после переезда поставили диагноз «рак молочной железы». Переезд входит в топ стрессовых факторов наряду со смертью близкого, потерей работы, разводом...

– Стресс напрямую влияет на заболеваемость раком молочной железы, который выходит у женщин во всем мире на первое место.

Рак молочной железы наиболее характерен для высокообразованных женщин. У них больше стресса, а через гормональную сферу это сказывается и на молочной железе. В стрессе организм начинает усиленно вырабатывать новые клетки. При системном стрессе – много и постоянно. Нередко процесс выходит из-под контроля, клетки начинают делиться бесконтрольно.

- Многие, чтобы уменьшить силу стресса, улучшив настроение, садятся на антидепрессанты. Хороший выход?

– В краткосрочной перспективе улучшения настроения польза есть. Но никто не знает про долгосрочные последствия, побочные реакции, которые, безусловно, происходят в организме при приеме любых лекарств. Тут, скорее, важно разобраться в первоисточнике стресса, его причинах. Для этого существуют психолог и психотерапевт, их не стоит стесняться.

Важно поймать опухоль на ранней стадии, тогда может помочь и органосохраняющая операция.

Опасно, скорее, не столько то, что в груди (тут поможет операция), сколько раковые клетки, которые разбежались по лимфатическим и кровеносным путям. Поэтому при раке молочной железы проводится системное лечение, химиотерапия, которая убивает быстро делящиеся клетки по всему организму. Некоторые из них могут маскироваться под здоровые и какое-то время «спать». Но системный стресс нередко снова их запускает.

Важно, чтобы состояние стресса не стало хроническим. Если ты переехал в чужую страну, есть руки-ноги – вперед, мир большой. Потерял работу, ждешь предложений, а они не появляются? Просто иди работать, кем угодно. Почему нет? Сейчас нет других вариантов, но потом будут, лучше. Главное понимать, что этот период временный, а затяжной стресс и страдания по его поводу ничего не изменят в твоей жизни в лучшую сторону.

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