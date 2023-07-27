Военный эксперт разнес «сказку» россиян про производство «Ланцетов» 27.07.2023, 10:12

Александр Коваленко

Александр Коваленко жестко поставил на место роспропаганду.

Не так давно российская пропаганда выпустила репортаж с предприятия по производству барражирующих боеприпасов «Ланцет» с лживым нарративом о том, что его производственные мощности - десятки тысяч «Ланцет» в месяц, пишет известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем телеграм-канале.

Как бы невероятно не звучало из уст, например, Скабеевой, про производство 40-45 тысяч «Ланцетов» в месяц, а ряд российских Telegram-каналов и вовсе заявляли про 200 тысяч, но на эту ложь повелись паникер у нас в Украине. Хотя репортаж был дешевкой первого курса иллюзионистов.

Теперь же на фоне того, как наше информационное пространство начинает сверлить историю про завод по производству дронов-камикадзе Shahed-136, появляются забросы о том, что этот завод сможет производить... тысячи дронов-камикадзе в месяц.

Вот опять... Сколько можно-то!?

Во-первых. У России нет технической и технологической возможности в месяц производить в полностью замкнутом цикле тысячи дронов того или иного типа. Например, в октябре 2021 Путин заявил, что на вооружении Минобороны РФ находится 2 тысячи БПЛА. Заявил с гордостью, словно это мега достижение.

То есть за время без гиперсанкций и активных боевых действий уровня полномасштабной войны, в условиях относительно работающей экономики, было собрано 2 тысячи БПЛА. Не 20 тысяч, не 10 тысяч, а 2 тысячи за несколько лет производства разными предприятиями и разных типов.

Во-вторых, даже в самом Иране, по состоянию на осень 2022 производилось в среднем 50 дронов Shahed-136. К концу 2022 - началу 2023 удалось приблизиться к показателю производства до 100 Shahed-136 в месяц. Это производство в стране, в которой всё для этого процесса настроено и отлажено.

В-третьих, от слов к цифрам. Если говорить о «Ланцетах», то каждый их удар записывается на видео и демонстрируется по всем пропагандистским площадкам с пеной у рта и эйфорией беснующегося плебса. Сколько таких видео публикуется в месяц? 40 тыс? 20 тыс? Может 2 тыс? 200?

В течение месяца в открытых источниках публикуется менее 100 видео с атаками «Ланцет».

Теперь же подойдём к вопросу эмпирически.

В мае было сбито 655 российских БПЛА, из которых 377 это Shahed-136. То есть, 278 из них это разные типы российского и не только производства.

В июне было сбито 414 БПЛА из которых 166 это Shahed-136, то есть - 248 это разные типы российского и не только производства. В июле 448, 193 из них Shahed-136, то есть - 255 из них это разные типы российского и не только производства.

Какие же из этого можно сделать выводы?

Как видим, от месяца к месяцу, средний показатель сбиваемых не Shahed-136, а тех же Орлан-10, Ланцет-1/3 и прочих, практически неизменный. Это разведывательные дроны, это дроны с контейнерами сброса, это барражирующие боеприпасы. Суммарно всех их каждый месяц одно количество.

Потому, когда кто-то заведёт очередной скулёж о том, что Россия может производить десятки тысяч дронов и что скоро всех украинцев ежедневно будут атаковать сотни Shahed-136 и Ланцет-3... Вы знаете, что в таком случае делать.

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