Белорус напал на сотрудника ГАИ, задержавшего подростка на мопеде 18 27.07.2023, 10:15

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Житель Гомеля представился родственником задержанного и ворвался в машину.

Гомельчанин ударил сотрудника ГАИ, который задержал подростка на мопеде в Ветковском районе. Возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 22 июля в деревне Шерстин Ветковского района. Сотрудник ГАИ вел патрулирование на автомобиле. Подросток на мопеде, увидев милицейский автомобиль, внезапно тронулся с места. У него не было мотошлема. Парень проигнорировал сигнал об остановке. Началась погоня, в ходе которой подросток не справился с управлением. Он наскочил на бордюр и опрокинулся, после чего попытался убежать, однако был задержан.

Инспектор посадил парня в свой автомобиль для разбирательства. Нарушителем оказался 14-летний подросток из Гомельского района. На видеозаписи, опубликованной УВД Гомельского облисполкома, слышно, что инспектор спрашивает телефон матери подростка, также он приглашает дедушку парня. Он также интересуется, почему тот решил убегать от ГАИ. Парень отвечает, что боялся задержания.

«В момент разбирательства к автомобилю ГАИ подошел неизвестный, представился родственником задержанного и, открыв водительскую дверь, нанес несколько ударов кулаком сотруднику, при этом высказывая угрозы. После этого, он вместе с несовершеннолетним, с места происшествия скрылся», – рассказали в УВД.

Позднее нападавший был задержан. Им оказался 45-летний житель Гомеля. Сообщается, что он был нетрезв.

Возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

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