Москва ушла под воду из-за рекордного ливня 8 27.07.2023, 10:17

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В последний раз подобное наводнение было в 1894 году.

На Москву и Подмосковье обрушился небывалый ливень. В некоторых районах во время грозы выпал град, а общее количество осадков — 46 мм, выпавших буквально за пару часов — оказалось историческим. Предыдущий рекорд был установлен еще в 1894 году, когда в Москве выпало 42,5 мм осадков, передает «Телеграф».

По данным официального телеграм-канала городского хозяйства Москвы, больше всего осадков выпало в Можайском районе.

«Основной объем осадков самотеком уходил в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток»,» — рассказали там. Однако, как показывают видео самих москвичей, городское хозяйство с потоком постоянно прибывающей воды оперативно не справлялось. В итоге затопило городские улицы и дворы жилых домов, станции метро и торговые объекты российской столицы.

Соцсети наводнили видеоролики с затопленными улицами и дорогами, пешеходам приходилось едва ли не вплавь добираться до дома. Но даже в такую непогоду нашлись те, кого тропический ливень не заставил поменять свои планы и не испортил настроения: на одном из видео видно, как во дворе многоэтажки мальчишки с задором продолжают играть в футбол, несмотря на то, что спортплощадка давно превратилась в бассейн, а их игру теперь скорее можно назвать водным поло.

Несладко пришлось владельцам авто, судя по видео, которыми поделились в соцсетях москвичи. Ливневая канализация не справлялась с быстро прибывающей водой, в результате некоторые городские улицы превратились в каналы, а во дворах многие машины оказались чуть ли не по крышу в воде.

«Венеция отдыхает», — с грустным сарказмом заметил кто-то из пользователей соцсетей под одним из многочисленных видео с ушедшими под воду авто.

Также затопило два торговых центра ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер» — вода лилась с крыш и поступала через входные двери, заливая первые этажи и не оставляя шансов сотрудникам торговой площадки остановить потоп.

По прогнозам российских синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди в московском регионе не прекратятся, поэтому городские службы по-прежнему будут работать в режиме повышенной готовности.

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