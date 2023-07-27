Для фитнес-тренеров вводят аккредитацию 7 27.07.2023, 10:23

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Кого могут лишить права работать?

Следом за адвокатами и экскурсоводами «нормализуют» даже такую аполитичную сферу, как фитнес. Чтобы работать фитнес-тренером, нужна будет аккредитация, спортивное образование, а под шарманку и отсутствие политических судимостей, отмечает nashaniva.com.

Постановление совета министров, регламентирующее прохождение государственной аккредитации для фитнес-тренеров, начало действовать 1 июля. Специалисты имеют полгода на то, чтобы подготовиться к аккредитации и пройти ее.

Кто же будет допущен к работе? Отметим некоторые критерии.

Прежде всего тренеры должны иметь среднее специальное или высшее спортивное образование или диплом о переподготовке по соответствующим специальностям. Минспорта выражает готовность в исключительных случаях аккредитовать тренеров без такого образования, но пока неизвестно, что имеется в виду и кто может получить такую возможность.

Чтобы получить аккредитацию, тренеры и руководство фитнес-клубов должны не быть привлеченными к ответственности за «неуважительное отношение к государственным и общественным институтам, в том числе к государственным символам Беларуси и конституционному строю».

Также государство требует от фитнес-тренеров и их руководства не быть привлеченными к ответственности за «совершение противоправных действий против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности».

По закону «О физической культуре и спорте», работать тренерами не могут и те белорусы, кто лишен права заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта, у кого есть непогашенная судимость или неснятая судимость; кто признан недееспособным или ограниченно дееспособным. Спортсменов, дисквалифицированных за допинг, отстраняют от тренерства на время дисквалификации.

Остальные требования в основном касаются оборудования фитнес-центров, тренажерных залов и спортивных школ, а также соблюдения в них санитарно-эпидемиологических норм.

Правда, среди оборудования в таких местах должны присутствовать лукашенковские символы.

На прохождение аккредитации тренерам и владельцам фитнес-центров дали полгода. Этого времени может хватить, чтобы решить проблемы с оборудованием залов, однако образование тренеров займет намного больше времени. На среднее специальное или высшее спортивное образование нужно 3-5 лет, на прохождение переподготовки — около полутора лет, а иногда и больше.

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