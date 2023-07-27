Пять причин, почему Китай не сможет обогнать Америку 36 27.07.2023, 10:36

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Глобальный расклад сил меняется.

Экономика КНР скоро станет крупнейшей в мире на фоне неизбежного заката США? Этот стереотип устарел. Эксперты рассказали газете Handelsblatt, как сейчас меняется расклад сил, передает «Немецкая волна».

«Долгое время казалось, что ничто не сможет остановить подъем в Китае и его превращение в крупнейшую экономику мира. Но теперь такая перспектива выглядит уже не столь очевидной», – пишет немецкая экономическая газета Handelsblatt в статье «Соревнование сверхдержав. США уйдут сейчас в отрыв от Китая?».

Проанализировав многочисленные статистические данные и опросив экспертов из разных стран, авторы публикации выделили пять ключевых причин, по которым расклад сил в борьбе за экономическое и политическое лидерство на планете в 21-м веке меняется сейчас в пользу США. Это не означает, что в ближайшие лет 15 Китай не сможет догнать Америку, однако он вряд ли окажется в состоянии существенно ее обогнать, подчеркивает издание.

«Речь идет о влиянии на весь мировой порядок»

Почему это так важно? «В экономическом соревновании Китая и США речь идет не только о росте благосостояния, – поясняет Handelsblatt. – Успехи в различных сферах напрямую сказываются на геополитическом влиянии как самих этих двух держав, так и тех идеологий, которые они представляют, а значит – сказываются и на всем мировом порядке».

«Чем успешнее будет развиваться экономика Китая, тем выше вероятность, что правительства других стран встанут на сторону Пекина в политическом плане, – продолжает газета. – Чем дальше Китай продвинется в технологической сфере, тем меньше он будет принимать во внимание партнерства с такими странами, как США, от чьих технологий КНР (пока еще) зависит. Чем сильнее Китай станет в военном плане, тем все более вероятным будет его нападение на Тайвань, что может привести к катастрофическим последствиям вплоть до Третьей мировой войны».

США рассматривают Китай как крупнейшую угрозу и стремятся ограничить глобальное влияние КНР. А Пекин стремиться его расширить, полагая, что Запад находится в состоянии упадка. Однако политическую власть обеспечивают экономическая и технологическая мощь, напоминает Handelsblatt и перечисляет пять сфер, в которых чаша весов склоняется сейчас в пользу Америки.

1. Экономический рост и инфляция

В США осознали, насколько серьезной ошибкой был допущенный в последние десятилетия широкомасштабный перенос производственных мощностей за рубеж, прежде всего в Китай. По мнению опрошенных Handelsblatt экспертов, президент Джо Байден сумел переломить ситуацию и вызвал в стране подлинный инвестиционный бум, особенно в индустриальном секторе. Газета пишет, что Америка добилась «поразительных успехов в своей стратегии реиндустриализации».

Этому в значительной степени способствовал вступивший в силу в августе 2022 года так называемый закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA) который, по сути дела, является гигантской программой поддержки инвестиций в американскую экономику, главным образом в самые разные «зеленые» технологии, включая производство электромобилей.

Несколькими днями раньше Джо Байден подписал и CHIPS and Science Act, призванный дать мощный импульс научным исследованиям в сфере полупроводников и их производству. А до этого, в ноябре 2021 года, президент ввел в действие крупнейшую с 1950-х годов программу развития инфраструктуры, предполагающую модернизацию автомобильных и железных дорог, мостов, портов, аэропортов, общественного транспорта, линий электропередачи, водоснабжения.

Правда, многочисленные субсидии и льготы бизнесу финансируются с помощью заемных средств, что привело к дальнейшему росту государственной задолженности в США, так что теперь соотношение госдолга к ВВП достигло 120%, что выше, чем в Испании, Португалии или Франции, отмечает Handelsblatt. Однако и темпы роста ВВП в Америке после пандемии коронавируса существенно выше, чем в других странах Запада. Причем инфляция при этом падает, и даже быстрее, чем ожидалось.

В то же время в Китае восстановление экономики после пандемии идет медленнее, чем на то надеялись в КНР, «первоначальная эйфория после внезапного окончания жестких антиковидных ограничений улетучилась», «страна охвачена необычным пессимизмом», констатирует Handelsblatt. «Вместо того, чтобы покупать и инвестировать, потребители и предприятия сидят на своих сбережениях, – констатирует газета. – К тому же идет охлаждение всей мировой экономики, из-за чего повсюду в мире снизился спрос на продукцию Made in China».

В результате в ситуации, когда во многих странах мира борются с инфляцией, в Китае, наоборот, растет угроза дефляции. Тут следует напомнить печальный опыт Японии конца прошлого века, показавший, насколько трудно останавливать дефляционную спираль, когда потребители и предприятия в ожидании дальнейшего снижения цен выжидают с покупкой товаров или оборудования, что еще больше усиливает кризисные явления.

Handelsblatt обращает внимание на то, что Пекин, несмотря на очевидное замедление роста ВВП в стране, до сих пор не объявил о новой широкомасштабной программе стимулирования экономики. По мнению газеты, это может быть свидетельством того, что руководство КНР осознало: модель развития последних полутора десятилетий, когда драйверами роста были, главным образом, огромные инвестиции в инфраструктуру и недвижимость, исчерпала себя. Поэтому теперь надо переходить к более устойчивому развитию по принципу «меньше бетона, больше «зеленых» технологий». Это был бы более «здоровый», но и более медленный рост, что неизбежно осложнит задачу «догнать Америку».

2. Рынок труда и демография

В КНР официальная статистика только что зафиксировала рекордную безработицу среди молодежи: 21,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет не имеют постоянного заработка. К тому же в июне китайские вузы выпустили 11,6 млн молодых специалистов, и это еще больше усугубит напряженную ситуацию на китайском рынке труда. В то же время в США сейчас «чрезвычайно низкий уровень безработицы» – 3,6%, констатирует Handelsblatt.

При этом ключевая структурная демографическая проблема Китая – вовсе не избыток, а, наоборот, нехватка молодежи: население КНР быстро стареет. Когда в обозримом будущем китайский рынок труда начнут покидать те многочисленные поколения, которое родились до введенной в конце 1970-х годов (и с явным опозданием отмененной только в последние годы) «политики одного ребенка», в стране резко обострится проблема нехватки кадров, особенно в обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве. И это неминуемо будет тормозить экономическое развитие страны.

Собственно, с дефицитом кадров сейчас сталкиваются многие большие экономики, в том числе и американская. Однако «по сравнению с Китаем, США имеют два больших преимущества», пишет Handelsblatt: рождаемость в Америке заметно выше, к тому же эта страна традиционно «более открыта для иммиграции, особенно когда речь идет о квалифицированных мигрантах». На двух диаграммах четко видно, что в Соединенных Штатах возрастная структура явно более равномерная, чем в Китае.

3. Технологии

В 2015 году, напоминает Handelsblatt, руководство КНР провозгласило программу «Made in China 2025». В ней оно определило десять перспективных секторов, в которых китайские компании должны войти в число мировых лидеров. Это, в частности, информационные технологии, искусственный интеллект, робототехника, «зеленые» технологии.

В некоторых областях выполнить задачу «благодаря широкомасштабным субсидиям и другим политическим льготам» удалось, отмечает газета и называет производство аккумуляторных батарей для электромобилей, выпуск солнечных панелей и, увы, разработку софта для слежения за людьми, особенно программ для распознавания лиц. Однако в целом «успех весьма скромный», цитирует издание одного из экспертов.

Оно публикует диаграмму, на которой видно, что число зарегистрированных китайскими компаниями патентов за два десятилетия нынешнего века значительно выросло, однако их ежегодно по-прежнему в 6 с лишним раз меньше, чем число патентов американских фирм. Причем впредь доступ к американским технологиям будет сильно осложнен, указывает Handelsblatt и подчеркивает, что политика Джо Байдена, направленная на «размежевание с Китаем», наиболее наглядно проявляется именно в сфере высоких технологий.

В прошлом году Вашингтон ввел контроль за экспортом в КНР новейших полупроводников и станков для их изготовления с тем, чтобы, по словам газеты, «замедлить технологический и военный прогресс Пекина». Издание цитирует эксперта, который уверен: в результате китайские производители чипов «на многие годы отстанут» от своих западных конкурентов. Другой пример: на международном уровне администрация США совместно с ЕС и государствами G7 разрабатывает меры, призванные сдерживать Китай в области технологий искусственного интеллекта.

4. Энергетика

В рамках закона о снижении инфляции IRA Вашингтон инвестирует в общей сложности 369 млрд долларов в программы, так или иначе связанные с «зеленой» энергетикой, с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), отмечает Handelsblatt. Это, к примеру, налоговые льготы для тех, кто устанавливает ветрогенераторы и солнечные батареи. Долгое время США зависели от импорта нефти из стран ОПЕК, но в 2019 году они окончательно избавились от такой зависимости, став, во многом благодаря буму добычи сланцевой нефти, нетто-экспортером этого энергоносителя.

Теперь США и особенно нефтяной штат Техас переживают бум возобновляемой энергетики, которая, по планам вашингтонской администрации, уже в 2035 году должна, вместе с АЭС, полностью обеспечивать страну электроэнергией, пишет Handelsblatt. Одновременно бум, прежде всего, из-за роста спроса в Европе, переживают производители сжиженного природного газа.

Китай, в отличие от США, является импортером энергоносителей и, соответственно, в сфере энергетики зависит от других стран. Это одна из причин, почему КНР тоже форсирует сейчас развитие возобновляемой энергетики. Другая, подчеркивает Handelsblatt, состоит в том, что Пекин видит в ней «важную отрасль будущего, в которой китайские фирмы должны входить в число технологических лидеров». И этой цели они уже добились.

Издание публикует диаграмму, согласно которой доля китайской продукции на глобальном рынке оборудования для ВИЭ в полтора-два раза превышает долю ОПЕК на мировом рынке нефти. Это создает соблазн использовать такое доминирование для давления на Соединенные Штаты, цитирует газета двух экспертов. И в Пекине уже звучали подобные предложения.

Однако такой шаг, продолжают эксперты, был бы контрпродуктивным для международной экспансии китайских производителей и к тому же ставил бы под удар сотрудничество в одной из тех немногих сфер, в которой США и КНР имеют общие интересы: в борьбе против изменения глобального климата. Иными словами, Китаю выгоднее помогать Америке развивать свою возобновляемую энергетику, хотя это и будет повышать конкурентоспособность возрождающейся американской индустрии.

5. Политическая стабильность

«Беспрецедентный экономический и технологический подъем в КНР порой вызывал на Западе сомнения: может быть, «китайская модель», когда авторитарная правящая партия с помощью субсидий и протекционизма в рамках пятилетних планов идет к своим экономическим целям, все же превосходит либеральный капитализм западного образца?», – напоминает Handelsblatt.

«Однако самое позднее после того, как из-за политики нулевой терпимости к ковиду люди порой месяцами сидели взаперти, фабрики не работали, а границы были закрыты, западные поклонники Китая притихли, – продолжает газета. – Самое позднее после того, как в декабре ограничения были поспешно сняты, стало очевидным, насколько импульсивной может оказаться политика в условиях диктатуры одного человека, когда все подчиняется воле великого председателя».

Вывод Handelsblatt: «Чем жестче Си Цзиньпин будет держать в руках китайское общество, тем сильнее Китай будет подпадать под действие основного закона всех диктатур: они выглядят стабильными – до тех пор, пока вдруг перестают ими быть».

В то же время возникновения серьезных угроз для внутренней стабильности в Соединенных Штатах газета не ожидает. Однако она предупреждает, что победа на предстоящих осенью следующего года президентских выборах Дональда Трампа или другого схожего с ним по взглядам республиканца увеличит риск геополитической нестабильности. «Размежевание с Китаем – одна из немногих тем, которая в накаленном политическом климате США объединяет республиканцев и демократов», – констатирует газета. Отличие демократов во главе с Джо Байденом состоит в том, что они выступают все же за соревнование между Америкой и Китаем, а не за конфронтацию. Германия, где правительство только что впервые приняло стратегию по Китаю, тоже придерживается такого подхода.

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