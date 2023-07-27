Свитан: Базу ЧВК «Вагнер» в Беларуси разнесут ракетами «Томагавк» 5 27.07.2023, 11:23

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Роман Свитан

Полковник ВСУ назвал условие.

Заявления диктатора Лукашенко о желании наемников «Вагнера» идти в Польшу можно считать мелкой провокацией, заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

«Россия не будет организовывать никаких провокаций. Намеки Лукашенко на возможные действия безоружной ОПГ Пригожина, численность которой всего несколько тысяч человек, сродни попыткам пугать польского ежика голой пятой точкой Лукашенко», — подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт считает, что Владимир Путин и Александр Лукашенко понимают, что их ждет совсем не тот конец, который они представляли, потому они «устроили друг перед другом браваду».

«Причем бравируют они разоруженной ЧВК, которая самостоятельно не провела ни одной военной кампании. Вагнеровцы составляли лишь 1% от всех российских войск на поле боя. Поэтому я считаю, что заявления Москвы и Минска больше похожи на истерику, а не реальное предупреждение», — отметил он.

Собеседник уверен в том, что угрозы Лукашенко беспочвенны, ведь невозможно напасть на страну НАТО силами ЧВК Вагнер из Беларуси, которые, к тому же, безоружны.

«Даже силами 50 тысяч боевиков нельзя реализовать такую операцию. Вот если бы там было 5 миллионов войск, тогда в теории можно было бы говорить об этом сценарии», — сказал он.

Военный эксперт напомнил о том, что РФ собрала в Украине более 300 тысяч военных, при этом оккупанты уже не могут проводить наступательные действия: «Заявления из России и Беларуси – это даже не провокация и не ИПСО. Нервный смешок, истерика или же полное незнание военной доктрины, ситуации и действий».

Он говорит, что отдельно 5 тысяч боевиков Вагнера не смогут достичь никаких целей и не способны даже близко подойти к границе с Польшей, не говоря уже о ее пересечении или нападении на объекты.

«Боевиков уничтожат дальними средствами поражения еще на подходе к границе. Более того, если разведка узнает о реальной запланированной провокации, 5-тысячная группировка ЧВК Вагнер будет полностью уничтожена ракетами Tomahawk еще в лагере в Беларуси», — добавил Свитан.

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