На «Беларуськалии» остановился один из рудников
- 27.07.2023, 11:28
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Что произошло?
«Беларуськалий» остановил на «плановые работы» второе рудоуправление. Об этом сообщает телеграм-канал предприятия. Также ремонт проводят и на первом рудоуправлении.
На втором рудоуправлении с 24 июля начался плановый ремонт, он продлится до 4 августа. Будут менять и ремонтировать оборудование и комплектующие, менять лестницы, ремонтировать металлоконструкции. На Краснослободском руднике заменят конвейер и некоторое оборудование. На предприятии уточняют, что это плановый остановочный ремонт.
С 25 июля первом рудоуправлении также ремонтируют и меняют некоторое оборудование.
У «Беларуськалия» — пять рудоуправлений. Предприятие в марте-апреле 2022 года сообщало о ремонте на каждом из них. Так, с конца марта «Беларуськалий» останавливал на ремонт второе рудоуправление.