Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо от Путина 2 27.07.2023, 11:49

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Глава Минобороны РФ и северокорейский диктатор вспоминали «глубокую историю дружбы двух стран».

Во время визита в КНДР министр обороны РФ Сергей Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо от российского диктатора Владимира Путина, пишет New Voice.

На встрече Шойгу и Ким Чен Ын «вспомнили о глубокой истории дружбы между КНДР и Россией, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в области национальной обороны и безопасности».

26 июля министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом, а также диктатором Ким Чен Ыном.

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