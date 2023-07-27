Под Минском нашли дачу, которая вызывает зависть у всех соседей 5 27.07.2023, 12:22

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В комфортном доме есть даже посудомойка.

Этот дачный домик мало того, что выглядит на зависть соседям, так еще и полностью готов для круглогодичного проживания. Есть даже посудомойка! То есть, проводить время на природе с комфортом можно будет как летом, так и зимой. При этом стоимость загородного дома сопоставима с ценой самой простой однушки в Минске, пишет realt.by.

Эта дача в стиле «барнхаус» расположена в садовом товариществе «Физик», что в 17 километрах от МКАД. Поселок находится рядом со второй кольцевой, недалеко от Минского моря.

Площадь двухуровневого дома составляет почти 70 квадратных метров. К дому примыкает терраса. Дача построена из современных материалов, год строительства — 2010-й.

Дом состоит из кухни, гостиной и спальни под крышей. Стоит обратить внимание, что дача оснащена разнообразной полезной техникой. Тут есть холодильник, электрическая плита, посудомоечная машина, микроволновая печь и видеонаблюдение внутри дома.

В просторной гостиной новых жильцов ждет комфортный диван и уютные кресла-качалки.

В санузле — встроенный душ и бойлер: вода — скважина, канализация — местная. Отопление в доме электрическое.

Что касается участка, то он небольшой − 4,5 сотки. Зато тут есть зона отдыха со скамейками, столиком и зоной барбекю.

Стоимость дачи — 45 тысяч долларов.

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