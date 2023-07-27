На Западной Двине появились маслянистые пятна

На Западной Двине появились маслянистые пятна1
- 27.07.2023, 12:33
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Причина и источник загрязнения пока не установлены.
В Новополоцке на реке Западная Двина обнаружили загрязнение. Местные жители поделились в соцсетях видео, на котором видны маслянистые пятна на поверхности воды.
Причина и источник загрязнения пока не установлены.
Загрязнение Западной Двины в Новополоцке: местные жители сняли на видео маслянистые пятна на воде.— Сharter97.org (@charter_97) July 27, 2023
В Новополоцке на реке Западная Двина обнаружили неизвестное загрязнение. Местные жители поделились в соцсетях видео, на котором видны маслянистые пятна на поверхности воды.… pic.twitter.com/B0CtN5NWjw