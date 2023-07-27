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На Западной Двине появились маслянистые пятна

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  • 27.07.2023, 12:33
  • 1,468
На Западной Двине появились маслянистые пятна

Причина и источник загрязнения пока не установлены.

В Новополоцке на реке Западная Двина обнаружили загрязнение. Местные жители поделились в соцсетях видео, на котором видны маслянистые пятна на поверхности воды.

Причина и источник загрязнения пока не установлены.

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