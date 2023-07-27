Спецназовцы СБУ с помощью особого дрона уничтожили российский «Солнцепек» 3 27.07.2023, 12:38

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Видеофакт.

Спецназовцы Службы безопасности Украины с помощью FPV-дрона уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему «Сонцепек».

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Украинский FPV-дрон превратил российский «Солнцепек» в кучу металлолома», - написал Федоров.

По его словам, это результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником «Пегас», который приобрели в рамках проекта «Армия дронов» за средства компании Everstake.

Стоит отметить, что «Солнцепек» - тяжелая и очень опасная огнеметная система залпового огня. Ею оккупанты обстреливают территории Украины. Выстрел способен уничтожать все - от бронированной техники до объектов инфраструктуры.

«Теперь у россиян минус одна такая система. И, конечно, уничтоженной техники оккупантов будет больше. «Армия дронов» продолжает расти», - подчеркнул Федоров.

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