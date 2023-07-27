«Змея встала и раздулась, как кобра» 1 27.07.2023, 12:47

3,548

Как на юге Беларуси искали ужиного короля.

«И тут из-под корневища выполз большущий уж с короной на голове и повел за собой в лесную глушь десятки шипящих змей». Эта сцена, похожая на какой-то сказочный бред, может показаться крайне странной и заставить особенно впечатлительных полезть в сонник. Но наши предки реально верили в подобный сюжет со змеиным царем и считали, что встреча с ним может принести удачу и счастье. Некоторые люди уверены, что еще относительно недавно встречали «странных» змей.

Журналисты onliner.by отправились в трип по стареньким белорусским деревням. Записали парочку полумистических историй, в которых проблематично разделить правду и фантазию. Тем они и прекрасны!

Держали ужей под печкой и кормили молоком

Символом Беларуси часто называют зубра, на плакатах печатают красавцев-аистов, но у наших предков — от Подвинья до Полесья — среди зверей были другие кумиры. Знаменитый европейский картограф и историк Олаф Магнус на иллюстрированной карте северных стран Carta Marina изобразил символами ВКЛ священный лес, огонь и змею. А вот историк и дипломат Ян Длугош, описывая переход балтов в католицизм, упоминал, что язычники из Великого Княжества держат у себя дома прирученных ужей и даже поклоняются им.

Восточные славяне, проживавшие на территории современных Беларуси, Украины и России, тоже относились к ним как к домашним богам, кормили молоком, сыром и яйцами. Если кто-то пытался ужа прибить, карали за это жестоко, а в некоторых случаях могли даже лишить жизни. Люди верили, что в таком случае придет несчастье и хозяйство рухнет.

— Когда змея умирала, хозяин делал из ее жира свечку, — рассказывает кандидат исторических наук Дмитрий Скварчевский. — В случае какой-то беды он ее зажигал, и считалось, что ему на помощь должен был прийти ужиный король со своим змеиным войском. Откуда такое уважение к змеям? Это, кроме прочего, наследие и влияние балтов, проживавших когда-то на территории Беларуси. К примеру, одним из главных языческих богов у тех же балтов-пруссов, проживавших на стародавней Гродненщине, считался Акопирнос. У него был брат Жальгивн Каралюс — тот самый ужиный король. Вместе они, как земной и небесный боги, символизировали гармонию этого мира. Кроме того, ужей называли домовыми, и люди верили, что они являются опекунами семьи и жилища.

Жили они обычно под печкой. На севере Беларуси рассказывали, что уж мог жить даже в самом сакральном месте хаты — в красном углу.

Змеи нередко становились героями легенд и преданий. В зависимости от региона Беларуси они немного отличаются, но практически везде смысл один и тот же.

— Считалось, что раз в году, на Воздвиженье в сентябре, человеку запрещено ходить в лес: якобы в это время все змеи собираются вместе и под руководством своего короля отправляются на зимовку в подземный Вырай, который находится где-то в корнях деревьев. Несмотря на запреты, человек, конечно, в лес ходил и специально искал встречи с этим ужиным королем, так как существовало поверье: если встретишь его и постелешь перед ним платок или скатерть, то уж сбросит на нее корону или рожочек.

Что должно было произойти после этого, понять несложно. Человек, как супергерой из голливудского кино, сразу получал мегаспособности: начинал понимать язык животных, узнавал, где лежат сокровища, и с помощью рожка от короны мог открыть даже самые сложные замки. Но вот незадача: как рассказывали якобы очевидцы этих змеиных процессий, короля встречали случайно, и провести обряд у них не получалось.

Отец Максима Богдановича, Адам, был этнографом, фольклористом и тему взаимоотношений белорусов с ужами в своем творчестве тоже затронул:

«По поверию, все змеи обладают вещей силой, необыкновенной мудростью, но один только уж склонен употреблять свою мудрость в пользу дома, где он поселился, — и если угождать домашнему ужу, то и он, в свою очередь, будет радеть тому дому. Вообще, поселение ужа в доме считается хорошим предзнаменованием: стоит только ужу угодить, и он будет приносить в дом счастье. Но если домашнего ужа прогневить, он постарается тогда отомстить. Поэтому крестьяне кладут своим ужам пищу и питье и вообще заботятся о том, чтобы не раздражать их».

Кажется, что это миф и что место ему в глубоком прошлом, а не в технологичном и продвинутом мире, но люди еще недавно рассказывали о встречах с невероятно большими змеями и настоящим ужиным королем. Некоторые авторы пытались объяснить его «корону» рационально: змея линяет, и после того, как она потрется головой о землю, на ней образуется форма, похожая на головной убор. Однако у Дмитрия Скварчевского позиция немного другая.

— Такое мнение действительно существует, и теоретически я это допускаю. Но я бы эту корону таким образом не трактовал и рассматривал ее исключительно в контексте мифологии. Она подчеркивает статус повелителя ужей, и она необязательно должна иметь объяснение.

— А вы сами верите в ужиного короля? — спрашиваю у нашего эксперта.

— Провокационный вопрос. Если отвечу утвердительно, потом услышу: «И какой же ты после этого ученый?» Но я допускаю вероятность того, что нечто подобное существует. В сентябре змеи действительно собираются на зимовку, и, возможно, среди них есть свой царь, который их возглавляет. По крайней мере я сам видел в лесу эти клубки.

«Рядом была гора — так туда заползали все змеи»

Горячий асфальт бежит на Жлобин, а мы сворачиваем и проселками, через деревни двигаем в Змеевку — один из населенных пунктов Беларуси, названных в честь ползучих.

Мимо нас проносятся деревянные церкви с куполами-луковицами и расписные, как будто игрушечные, домики. Их фишка — даже не архитектура, а резные украшения над окнами. Кто-то набил курочек и прочих птичек, другие на наличниках четко изобразили змей.

На станции Телуша в Бобруйском районе мы даже остановили дедушку-велосипедиста и поинтересовались насчет этих таинственных рептилий. Но он только пожал плечами и уехал от нас прочь на своем стареньком велике. Как оказалось, дело в той самой мифологии и суевериях.

Змеи символизировали счастье и достаток, и эти знаки должны были принести радость. Ну а со временем этот символ модернизировался просто в симпатичный элемент декора.

Змеевка оказалась старой деревней у таких же старых болот. В ней постоянно проживает человек десять, остальные домики занимают дачники. У одного из зданий мы увидели легковушку. Вскоре нам навстречу из-за ворот вышла Елена — здесь у нее родительский дом.

— Прежде поблизости находилась Змеиная гора. Считалось, что все змеи из округи сползались на эту горку, так как вокруг была вода. Отсюда и название, — рассказывает Елена. — Рядом везде были болота, пока их не осушили, и до соседней деревни Святое пройти было невозможно, все под ногами хлюпало.

— Родители рассказывали, что зимой вода замерзала и до Святого катались на коньках, — дополняет Елену подключившийся к разговору супруг.

— А сейчас змеи здесь живут? — уточняю у местных.

— Не видели, и лучше бы так и дальше было! Если хотите поговорить еще с кем-то, поезжайте в конец деревни и спросите Анатолия Чайковского. Он, может, больше расскажет.

Через дорогу от указанного дома мы увидели мужчину в камуфляже. Он спокойно и без спешки мастерил березовые веники. Улыбнулся себе в усы и представился Васей. Он сын того самого Чайковского. Тут неожиданно начался дождь, и мы спрятались под козырьком постройки. Вася, посматривая на свои веники, тихим шуршащим голосом начал рассказ.

— Знаете, была тут Змеева гора. Я змей особо не встречал, но они в округе живут. Рядом болото, Святое озеро, и там встречаются гадюки. У нас рядом гнездо аистов, так они иногда приносят сюда змей. А вот ужи от нас ушли. Пропали. Слышал ли я про ужиного короля? Нет, никогда.

Оставив Василия с его вениками, мы поехали дальше. Нас ожидали бескрайнее Полесье, Мозырский район и деревня Камень. По воспоминаниям одной из жительниц, в 1950-х местный пастух столкнулся со змеей толщиной с бревно. Что это было, фантазия или правда, никто не знает, но мы попробовали найти других свидетелей среди старожилов и расспросить о местных легендах.

Переезд оказался долгим. На автобусной остановке в Скрыгалове кто-то усадил лошадку. А нереальная Припять расплескалась вширь на сотни метров. Красота!

В Камень нас привела утрамбованная песчаная дорожка. Связь здесь не ловит, и посмотреть, как далеко мы заехали, не получилось. Видимо, спутав нас с автолавкой, из первого же дома вышел мужчина.

Про гигантскую змеюку он не знал. Деревня показалась наполовину вымершей: ухоженные дома сменялись заросшими огородами и разваленными хатами. Вскоре, катаясь по старым улочкам, мы встретили бабушку, вышедшую за покупками.

— Неплохая [тут] была деревня, но многие как-то умерли быстро, исчезли. Дети в город уехали, кто-то туда и родителей забрал, — говорит женщина.

Она сама живет в Мозыре и в Камень приезжает на лето. Что касается огромной змеи, то такой женщина не припоминает и вообще в нее не верит.

— Это какая-то липа. Я такого точно не помню, хотя змей вижу часто. Здесь рядом станица, речка, их много живет. Я часто хожу по лесу, змею с рогами видела, но вот таких больших, как вы рассказали, мне не встречалось.

— Змею с рогами?!

— Да, она была большая, но все равно не таких огромных размеров. Случилось это неподалеку два-три года назад. Когда увидела, мне интересно стало, я присела и начала рассматривать. А она черная, злая, шипит. Я посидела, посмотрела, встала и ушла... Вы к Ульяне поезжайте, она, может, больше скажет.

Та самая Ульяна оказалась более резкой в выражениях и заявила, что все эти байки про змей — вранье.

— В нашей деревне о таком даже разговора не было. Моя мама прожила тут 97 лет и никогда такого не рассказывала! — удивляется женщина и уходит по домашним делам.

«Змея встала и раздулась, как кобра»

Едем в Велавск. Еще несколько лет назад деревня находилась на территории Петриковского района. Однако весной Припять разливалась так сильно, что добраться до райцентра бывало сложно даже на пароме. В итоге Велавск добавили к Мозырскому району — добираться до большого города стало намного проще. Сейчас есть паром, но ходит он четко по расписанию. Опоздав, можете прождать следующей переправы несколько часов.

Рядом с местным клубом встречаем библиотекаря Татьяну с мужем Вадимом. Женщина рассказала, что в детстве ее муж видел огромную змею, и эти воспоминания остались на всю жизнь.

— Это яркий момент, и я его хорошо запомнил, — говорит Вадим. — Жил в деревне Кимборовка. Вышел на улицу, играл, и вдруг соседка начала кричать. Тут я и увидел змею. Она была большая и как будто встала. Показалось, что змея похожа на кобру. А бабка не стушевалась, убила ее лопатой и закопала.

— Как-то давно одну историю про змей мне рассказывала бабушка, — добавляет Татьяна. — Когда она была еще молодая, на Воздвиженье пошла в лес по грибы вместе с сыном Сашкой. Слышит, что-то шипит. Когда присмотрелась, увидела змей, скрученных клубками.

Испугалась, позвала сына и побежала домой, все рассказала. Так ее бабка и отругала: «Хиба ж табе, мая даражэнькая, в таки праздник нужно хадить у лес? Нельга!» И после того, как бабушка рассказала мне об этом, я на Воздвиженье в лес не хожу.

Выехав из Велавска, мы закончили наше путешествие. Едем в сторону Минска. Ужиный король остался ненайденным — наверное, придется вернуться в сентябре. А может быть, и не нужно возвращаться. Пусть эта история остается тайной. В техногенной эпохе, где мы так похожи, где почти не осталось секретов, где нужно гнать вперед и вперед, легенды возвращают в прошлое. Блеснет где-то в глуши сказочный ужиный король из рассказа бабушки, ударит хвостом русалка по водам озера Свитязь… А мы задумаемся, кто мы и откуда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».