Названы самые дешевые электромобили в Европе

Названы самые дешевые электромобили в Европе2
- 27.07.2023, 12:57
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В рейтинг вошли 10 моделей.
В Европе можно найти множество электрических моделей в бюджетном сегменте. Эксперты назвали 10 самых дешевых электромобилей на европейском рынке.
Эксперты назвали самые дешевые новые электромобили, которые можно купить в Европе. Одна из этих моделей стоит менее $10 000. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.
Многие водители не готовы пересесть на электромобили из-за их запаса хода. Тем не менее за последние несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону.
Современные электрические автомобили предлагают достойный запас хода на одном заряде. Также инфраструктура зарядных станций в Европе стала намного более обширной.
Сейчас главной проблемой для электрокаров является их стоимость. Несмотря на это конкуренция среди автопроизводителей побудила многие бренды создать доступные электромобили.
В Европе можно найти множество электрических моделей в бюджетном сегменте. Некоторые из этих автомобилей предлагают не только большой запас хода, но и достойный уровень комфорта.
ТОП-10 самых дешевых электромобилей в Европе:
Citroen Ami — 9 990 долларов.
Smart EQ Fortwo — 28 850 долларов.
BYD Dolphin — 33 095 долларов.
MG 4 — 35 050 долларов.
Fiat 500e — 36 600 долларов.
Nissan Leaf — 36 990 долларов.
Renault Zoe — 38 940 долларов.
MG ZS EV — 39 590 долларов.
MG 5 — 40 240 долларов.
Mazda MX-30 — 40 570 долларов.