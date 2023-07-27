Названы самые дешевые электромобили в Европе 2 27.07.2023, 12:57

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В рейтинг вошли 10 моделей.

В Европе можно найти множество электрических моделей в бюджетном сегменте. Эксперты назвали 10 самых дешевых электромобилей на европейском рынке.

Эксперты назвали самые дешевые новые электромобили, которые можно купить в Европе. Одна из этих моделей стоит менее $10 000. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Многие водители не готовы пересесть на электромобили из-за их запаса хода. Тем не менее за последние несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону.

Современные электрические автомобили предлагают достойный запас хода на одном заряде. Также инфраструктура зарядных станций в Европе стала намного более обширной.

Сейчас главной проблемой для электрокаров является их стоимость. Несмотря на это конкуренция среди автопроизводителей побудила многие бренды создать доступные электромобили.

В Европе можно найти множество электрических моделей в бюджетном сегменте. Некоторые из этих автомобилей предлагают не только большой запас хода, но и достойный уровень комфорта.

ТОП-10 самых дешевых электромобилей в Европе:

Citroen Ami — 9 990 долларов.

Smart EQ Fortwo — 28 850 долларов.

BYD Dolphin — 33 095 долларов.

MG 4 — 35 050 долларов.

Fiat 500e — 36 600 долларов.

Nissan Leaf — 36 990 долларов.

Renault Zoe — 38 940 долларов.

MG ZS EV — 39 590 долларов.

MG 5 — 40 240 долларов.

Mazda MX-30 — 40 570 долларов.

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