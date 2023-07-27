В Беларуси в августе резко подорожают сигареты
- 27.07.2023, 13:06
Некоторые марки сразу на 35 копеек.
В Беларуси в августе подорожают некоторые сигареты. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Также в продаже появятся новые марки сигарет.
Гродненская табачная фабрика «Неман» с августа поднимет цены в том числе на Kent Feel Aroma — до 5,95 рубля (+35 копеек), Kent Navy Blue и Kent Silver — до 6 рублей (+30 копеек). Также на 30 копеек станут дороже Kent Nano Silver и Kent Nano White (новая цена будет 5,85 рубля).
«Табак-инвест» также со следующего месяца поднимет ценники на некоторые марки. К примеру, на 30 копеек станут дороже Pall Mall Superslims Azure (до 4,9 рубля), Kent Navy Blue и Kent Silver (до 6 рублей), Kent Nano Silver и Kent Nano White
(до 5,85 рубля). У «Табак-инвест» также в продаже появятся новые марки сигарет. Среди них — Richmond Evo Ruby Impulse, Camel Compact Special и Camel Compact Blue Special
(4,6 рубля).
«Интер Тобакко» в августе не намерен повышать стоимость многих сигарет.
«Беларусьторг» поднимет на 30 копеек цены на Dunhill Fine Cut Blau и Dunhill Fine Cut Gold (до 6,4 рубля) и на Kent Crystal Blue (до 4,8 рубля).