Пригожин разгуливает по саммиту, в котором примет участие Путин
- 27.07.2023, 13:11
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Мятежник находится в Санкт-Петербурге.
В Сети появилось фото основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание ya62.ru.
Фотографию опубликовал в сети глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый. На ней Пригожин жмет руку представителю африканской страны.
Примечательно, что на саммите должен появиться и Путин.
Ранее СМИ утверждали, что мятежник должен покинуть Россию после 1 июля. Однако главарь ЧВК «Вагнер» беспрепятственно передвигается по стране.