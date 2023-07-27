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ВСУ добились серьезных успехов на южных окраинах Бахмута

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  • 27.07.2023, 13:23
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ВСУ добились серьезных успехов на южных окраинах Бахмута

Российская оборона взломана.

Бахмут стал городом-крепостью и крупнейшим пунктом несокрушимости украинцев. Пока ситуация на Бахмутском направлении напряженная, однако Вооруженные Силы уже заняли важные высоты и вытесняют оккупантов.

Об этом «24 канал» рассказал лейтенант батальона «Свобода» Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко. Он добавил, что Силы обороны активно давят на врага и наносят удары с чрезвычайно высокой интенсивностью.

«Наши собратья из Вооруженных Сил и Национальной гвардии имеют существенный успех на южных окраинах Бахмута. Это участок фронта, где батальон и 4-я бригада «Рубеж» выполняли задания в течение осени – весны», – сказал лейтенант батальона «Свобода».

Украинские бойцы на Бахмутском направлении очень напряженно выполняли задачи, держали оборону, уничтожали сотни оккупантов. Конечно, были определенные проблемы и шли ожесточенные бои, однако сейчас Силы обороны имеют успех.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

«По всей линии фронта на Восточном направлении, в частности поблизости от Соледара, подразделения пытаются перехватить инициативу, частично удается. Происходят интенсивные бои, обстрелы, перестрелки и артиллерийские дуэли, штурмы, контрштурмы. Очень напряженная ситуация», – отметил Назаренко.

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