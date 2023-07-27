Грязная мантия Виталий Портников, «Грани»

27.07.2023, 13:46

2,426

Виталий Портников

А русские бабы нарожают новых «соотечественников».

Верховный суд Российской Федерации впервые в своей истории освободил осужденного от наказания по уже вынесенному приговору только за то, что он участвует в войне против Украины. Владислав Устинов, виновник ДТП, в результате которого погибли два человека, перестал быть «общественно опасным» для россиян потому, что стал общественно опасным для украинцев.

Теперь, конечно же, логика этого решения Верховного суда будет целиком и полностью воспринята всеми судами низшей инстанции - некоторые из них еще недавно отказывались отменять приговоры участвовавшим в войне преступникам и не считали, что война - это «изменение обстановки», которое отменяет обязательства правосудия. Но Верховный суд Российской Федерации объяснил, что российское правосудие имеет обязательства не перед жертвами преступлений, не перед обществом и государством, а всего лишь перед одним-единственным человеком, подменившим собой государство и правосудие и насилующим его ежедневно - перед Путиным.

Об освобождении осужденного от наказания ходатайствовала - уже смешно, правда? - прокуратура России. Суд решил, что поскольку ефрейтор Устинов характеризуется командованием как «военнослужащий, проявляющий мужество и отвагу», то и отвечать за гибель двоих своих соотечественников он не должен. Пусть убьет как можно больше украинцев, а русские бабы нарожают новых соотечественников, которых перед мобилизацией потом раздавят новые Устиновы - делов-то!

Я не стану утверждать, что мы присутствуем при похоронах российского правосудия, оно давно и успешно окочурилось, кремлевский маньяк насилует дохлую лошадь. Тем не менее даже в этом беспрецедентном надругательстве открываются новые бездны цинизма и презрения к праву. Конституционный суд Российской Федерации признал соответствующей Конституции возможность аннексии Крыма, а затем еще четырех областей Украины - и это при том, что российское законодательство недвусмысленно запрещает присоединять территории других государств, а сама Россия признавала территориальную целостность Украины в международных договорах. И это при том, что в том же Крыму даже не было референдума о независимости, который позволил бы всерьез говорить о признании «государства», которое Россия решила бы присоединить. О «независимом государстве Запорожская область» я даже не хочу вспоминать - этот отвратительный фарс лишний раз доказывает, что никаким государством на самом деле не является и сама путинская Россия, превратившаяся просто в мафиозный общак.

Но если можно Конституционному суду, то почему же нельзя Верховному? Конституционный освящает кражу чужих территорий. Верховный освобождает преступников, которые должны осуществить эту кражу. Полная бандитская гармония. Подлинный моральный беспредел. Провонявшая дерьмом и кровью судейская мантия отпетых мошенников. Вот что такое главные суды Российской Федерации, вот что такое теперь российское «правосудие», вот что такое государство, искалечившее суд и саму справедливость.

Виталий Портников, «Грани»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».