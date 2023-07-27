Украинские бойцы уничтожили колонну новейших российских танков Т-90М «Прорыв»1
- 27.07.2023, 13:53
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Бронетехнику загнали на мины и сожгли дотла.
Силы обороны на Северском направлении удерживают оборону и отражают наступательные действия противника. Враг обстреливает позиции по артиллерии и наносит авиационные удары.
Об этом сообщил на брифинге в Military Media Center временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.
«В ходе одного из боев бойцы подразделений 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» им. Героя Украины Сергея Михальчука пресекли попытку прорыва противником наших позиций», - сказал Уршалович.
Так, враг, потерпев неудачу во время штурма пехотными подразделениями, отправил три новейших танка Т-90М «Прорыв», но прорыв не удался. Танки подорвались на минах были сожжены дотла нацгвардейцами с помощью противотанкового оружия.