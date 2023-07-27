Раса Юкнявичене: Лукашенко понесет наказание 27.07.2023, 13:58

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Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

Бесчеловечному обращению с политзаключенными должен быть положен конец.

Экс-министр обороны Литвы, евродепутат Раса Юкнявичене призвала режим Лукашенко немедленно освободить политзаключенных и предупредила диктатора об отвественности.

«Режим Лукашенко произвольно заключил в тюрьму более 1500 белорусов. В Европарламенте мы последовательно требуем немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных.

Моя команда встретилась с семьями белорусских политзаключенных Николая Статкевича и Полины Шарендо-Панасюк.

Полина Шарендо-Панасюк подвергается пыткам, ей отказывают в медицинской помощи, праве на переписку и угрожают дальнейшим продлением срока ее заключения, который истекает 6 августа.

Николай Статкевич в настоящее время содержится в изоляции, без каких-либо контактов со своим адвокатом или семьей, не может отправлять или получать письма.

Мы требуем прекратить его произвольную изоляцию.

Мы требуем положить конец бесчеловечному обращению и освободить их.

Мы этого не забудем. Рано или поздно Лукашенко понесет ответственность за преступления, которые он совершил против белорусского народа», — заявила Раса Юкнявичене.

Lukashenka's regime has arbitrarily imprisoned 1500 Belarusians. At @Europarl_EN, we consistently demand immediate & unconditional release of all political prisoners.



Today my team met with families of Belarusian political prisoners M. Statkevich & P. Sharenda-Panasiuk. 1/4 pic.twitter.com/BPYmQaBP47 — Rasa Juknevičienė (@RJukneviciene) July 20, 2023

Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина и родственники политзаключенных — Марина Адамович, жена Николая Статкевича, Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского парламента и дипломатами ЕС.

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