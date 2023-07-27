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Заяц по поручению Лукашенко начал подделывать китайские конфеты

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  • 27.07.2023, 14:37
  • 5,330
Заяц по поручению Лукашенко начал подделывать китайские конфеты
Леонид Заяц

Опытные образцы вице-премьер проверил на диктаторе.

Вице-премьер Леонид Заяц решил проверить качество новых конфет, произведенных в Беларуси по китайскому рецепту, на Александре Лукашенко. В четверг он пришел к нему с подарком. 

В июле во время поездки в Оршанский район Лукашенко поручил организовать в РБ производство «популярных в Китае» конфет из прессованного сухого молока (их ему привозил младший сын Николай) — возникла проблема с загруженностью складов сырьем. Поручение спешно выполнили, и Заяц положил на стол «уже расфасованный готовый продукт». «Очень приятные на вкус», — сказал он.

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