Китай змеей заползает в российское «подбрюшье»
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 27.07.2023, 14:43
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Председатель Мао, довольно улыбаясь, глядит со старых цветных плакатов.
Колоритные новости об африканском повороте российского начальства, пышные одежды прибывших из Африки гостей, оставили в информационном чулане иную – «тихую новость» об экономическом продвижении «китайских товарищей» в зону традиционных российских интересов – Кыргызстан.
Официозное РИА «Новости» сообщает, что «китайская госкомпания State Power Investment Corporation (SPIC) намерена реализовать в Кыргызстане проект строительства Казарманского каскада ГЭС». На реке Нарын будет построено четыре гидроэлектростанции.
«Коммерсант» уточняет, что инвестиционное соглашение с Кыргызстаном подписал консорциум китайских компаний, а общая стоимость инвестиций предварительно оценивается в $2,4 - 3 млрд (примерно столько, сколько великий геополитик выкинул на Пригожина за 2-3 года).
Основу энергетики Кыргызстана составляют гидроэлектростанции, оборудование изношено на 60%. Понятно, пожалуй, чье это было оборудование. Теперь какое поставят – китайское? На что будут строить? На китайские кредиты? На каких условиях?
Все это интересные вопросы. Во всяком случае, можно спросить: а что же великая наша российская экономика под руководством Путина такой проект осилить не могла? Оборудования для гидроэлектростанций в России не производится? Где выдающиеся министерства, государственный бизнес, задиристые дипломаты?
Большой китайский брат, используя некомпетентное и провальное правление в нашей стране, длящееся последнюю четверть века, все больше прибирает к рукам бывшее советское «наследство», медленно, змеей заползая в российское «подбрюшье». С улыбками, поклонами, дружескими рукопожатиями осторожно ступая среди обломков и осколков.
Председатель Мао, улыбаясь, указывая рукой вперед, глядит из прошлого со старых цветных плакатов. Его наследники побеждают. Он был бы доволен.
Телеграм-канал «СерпомПо»