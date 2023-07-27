Дмитрия Дашкевича бросили в карцер 1 27.07.2023, 14:54

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Дмитрий Дашкевич

Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный должен был выйти на свободу на позапрошлой неделе.

Политзаключенного Дмитрия Дашкевича бросили в карцер.

«С первого дня прибытия в СИЗО Жодино Дмитрий находится в карцере. Он вынужден находиться там, так как отказывается идти в камеру к насильникам, куда его заводят», — сообщили его друзья в соцсетях, передает nashaniva.com.

Политзаключенный Дмитрий Дашкевич должен был выйти на свободу на позапрошлой неделе после 16 месяцев, проведенных за решеткой. Но его оставили за решеткой по статье 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации колонии).

«Сегодня должен был выйти Дмитрий. Но он «освободился» из ИК-14 и был арестован по 411-й статье (неповиновение требованиям администрации). Я не знаю, что сказать детям, которые с утра ждут папу дома. Я не знаю…» — написала 11 июля Наста Дашкевич в «Фейсбуке».

Год назад Дмитрия Дашкевича вместе с женой Настой обвинили в участии в акции протеста 23 августа 2020 года. 14 июля 2022 года Дмитрию назначили 1,5 года колонии, а Насте — 3 года «домашней химии».

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