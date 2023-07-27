ВСУ начали новую фазу масштабного наступления: эксперт раскрыл детали 27.07.2023, 15:02

1,498

Украинская армия имеет ряд преимуществ на юге.

ВСУ перешли в масштабное наступление на юге страны, сообщил сегодня Bloomberg.

О том, что Вооруженные силы Украины перешли к новому этапу контрнаступления, сосредоточив силы для главного удара на юго-востоке страны, пишет и New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник также считает, что началась вторая фаза активных действий украинской армии.

О чем именно идет речь, он рассказал в эфире Radio NV:

— Действительно, можно говорить о том, что сейчас происходит переломный момент между начальной фазой [и следующим этапом].

Потому что то, что мы наблюдали в течение последних почти двух месяцев, показало, что, даже при самом тщательном планировании, война полна неожиданностей. И это связано вообще с природой войны.

То, что украинцы, украинское командование были готовы к тому, что россияне построили эшелонированную оборону, что были эти почти ковровые минирования, все равно это не дает гарантии того, что этот план, который был подготовлен для контрнаступления, должен реализоваться именно так, шаг за шагом.

Поэтому очевидно, что в это время произошли определенные коррективы. Были внесены определенные коррективы как в планирование, так и на низовом уровне в тактику того, как применяются наши силы.

И параллельно происходили другие процессы. Это уничтожение артиллерии врага — довольно эффективное, что признается даже нашим противником, — то есть контрбатарейная борьба. Сейчас очевидно, что Украина имеет в этом преимущество.

Поэтому можно считать или же надеяться на то, что сейчас будет очередной, второй этап наступательной кампании.

Как известно из разных источников, Украина, несмотря на все попытки врага спровоцировать нас на введение резервов на северо-восточном направлении, пока не вводила основные резервы в наступление.

Если верны оценки того, что российские резервы — это преимущественно силы, которые перебрасываются с одного направления на другое, у россиян нет мощных резервов, которые еще не были задействованы в войне, непосредственно на линии соприкосновения, то тогда можно надеяться на то, что ситуация складывается в нашу пользу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».