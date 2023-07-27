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В Щучине слесарь взорвался в канализации

  • 27.07.2023, 15:07
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В Щучине слесарь взорвался в канализации

Рабочий неудачно закурил.

Происшествие случилось вечером 25 июля. Бригада рабочих должна была устранить неисправность в городской канализации. Слесарь спустился в коллектор, где должен был просверлить трубу. Вскоре произошел взрыв, сообщает СК.

Коллеги извлекли пострадавшего из колодца. Он получил ожоги более 50% тела. 59-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Когда слесаря достали из колодца, он был в сознании и рассказал, что «пока ждал новых указаний руководства, решил закурить сигарету». В результате взорвалась газовоздушная смесь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

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