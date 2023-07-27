Белорусские лисички продают в магазинах Германии в два раза дороже, чем на Комаровке 2 27.07.2023, 15:27

Упаковка в 250 грамм — 2,99 евро.

Белорусские лисички есть на прилавках супермаркетов Германии, пишет «Комсомолка». Упаковка в 250 грамм - 2,99 евро, что почти 10 рублей. Килограмм получается около 40 рублей.

На белорусских сайтах с частными объявлениями есть и предложение от немецкой фирмы привозить в Германию свежие, сушеные, замороженные лисички хорошего качества в больших объемах. Здесь же и предложения для своих. Цена 1 кг лисичек колеблется от 5 до 23 рублей.

На Комаровке цены на лисички в последние дни несколько припали. Если на прошлой неделе за кило просили 35 рублей, то во вторник 25 июля уже 20 рублей, а 26 июля - 17,5 рубля .

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