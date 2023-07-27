Гостей путинского саммита мятежник Пригожин принял у себя 1 27.07.2023, 15:29

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На фото его встречи с африканским дипломатом — интерьеры бутик-отеля, который принадлежит главарю «Вагнера».

Представители ЦАР на саммите в Санкт-Петербурге могли остановиться в бутик-отеле Евгения Пригожина. Сегодня глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый опубликовал фото представителя делегации ЦАР и Евгения Пригожина в отеле, чьи интерьеры совпадают с «Дворцом Трезини», обнаружил канал «Можем объяснить».

Принадлежащий «повару Путина» отель располагается на Университетской набережной, 21. Всего в сотне метров от кафе Street Food Bar № 1, где 2 апреля был взорван военкор Владлен Татарский. Во время бунта Пригожина именно во дворе этого отеля в машине были найдены коробки с наличными — четырьмя миллиардами рублей.

В отеле корреспонденту «МО» сказали что до 30 июля номера в отеле забронировать нельзя (саммит заканчивается 28-го), а вопрос о делегации из Африки оставили без комментариев.

«Дворец Трезини – это отражение императорского Петербурга с его благородством, изысканностью и торжественностью. Для тех, кто ценит роскошь и умеет ею наслаждаться», — говорится на сайте отеля. Здание отеля было построено в ХVIII веке и считается музеем. Стоимость номеров варьируется от 18 до 154 тыс росс. руб.

В 2003-м Пригожин взял дворец в аренду на 49 лет: здание он получил за 13 млн руб и еще несколько сотен миллионов вложил в реставрацию. Он давно мечтает расширить гостиницу за счет флигеля. Это небольшой жилой дом, чьи обитатели не хотели уезжать. Несговорчивых жителей стали выживать, глава «Вагнера» пустил в ход все методы 90-х. Владельцам квартир поступали угрозы от коллекторов, приходили фейковые решения судов, им блокировали парковку, ломали трубы горячей воды и грозили поджогами.

Когда Пригожин смог «расселить» дом, начался суд со Смольным, которому принадлежат два помещения в том же флигеле. Две недели назад (уже после мятежа) суд вынес решение в пользу нынешнего арендатора.

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