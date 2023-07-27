«Посчитал и ужаснулся»: как айтишники тратят десятки тысяч на игры и ставки 2 27.07.2023, 15:32

Белорусы поделились историями из жизни.

Белорусские айтишники рассказали сайту devby.io, как тратили огромные суммы на игры и ставки на спорт.

Внутриигровые покупки

Андрей, 30 лет, Senior Software Engineer в аутсорс-компании

Как началось увлечение

— Начал увлекаться разными покупками в играх, когда понял, что период жизни «от зарплаты до зарплаты» уже не актуален и остаются деньги на развлечения. Первое время это были траты просто на стим: вот только собрал более-менее неплохой компьютер себе и начал пополнять коллекцию игр всем тем, во что раньше не мог играть. Со временем дошел до Elder Scrolls Online, в которую еще когда-то на ЗБТ смог попробовать. Правда, в те времена она была совсем сырая.

Спустя несколько месяцев решил попробовать подписку ESO+: Особых преимуществ она не давала, просто удобно было иметь неограниченный инвентарь для различных ресурсов для крафта. Ну и небольшие бонусы типа +10% к скорости прокачки, удвоенный размер банка (хранилище, к которому можно получить доступ у специальных НПС) и по мелочи.

Вероятно, это и стало отправной точкой для меня. После оформления подписки уже не казалось чем-то ненормальным вот так тратить деньги в играх.

Постепенно игра развивалась. Хотелось как-то кастомизировать своего персонажа: обратил внимание на различные предметы гардероба, питомцев, скины для оружия. В какой-то момент словил себя на мысли, что покупаю практически всю новую косметику. Начало появляться чувство коллекционирования.

Думаю, что проблема — в моем желании коллекционировать всякие вещи, которое я не могу реализовать (да и не хочу особо) в реальной жизни.

Расходы

Внутрииигровые покупки

Ну, а все это стоило реальных денег. Самый выгодный бандо с кронами (21 000 игровых крон) стоит $150, или около $100 на распродаже. Средний костюм в игре — до 200 крон, скины на оружие — 2500. Потом появились еще и кейсы, которые надо открывать и из них рандомно выпадают предметы. По 5 000 крон за 15 кейсов. Шансы там мизерные совсем, так как не так много разных предметов, и в основном выпадали всякие зелья/яды, которые были даже хуже игровых крафтовых. Но вот на них спустил прямо очень много денег.

Гача-игра за $16 000

С началом пандемии появилось ощутимо больше свободного времени. Тогда подсел на какую-то китайскую гача-игру (англ. Gacha game — жанр компьютерных игр с внедрением механики капсульного торгового автомата, игроки тратят деньги, чтобы получить виртуальный игровой предмет. — Прим.), что вылезла как-то в рекламе. Игра чем-то понравилась, там тоже начали предлагать косметику для персонажей: в среднем каждые недели две выходил новый скин, который стоил $70.

Добавить к этому различные подписки, покупки «гемов», то в среднем каждую недель тратил около $300. Иногда больше, иногда меньше. Но из-за того, что большая часть покупок была по низким ценам, типа «вот акция всего за $2 набор из 5 000 гемов», которые появлялись чуть ли не каждый час, то особо не замечал, как деньги уходили.

В то время я работал в банке, зарплата была немного выше средней по рынку, поэтому особо не задумывался о тратах. Никогда не было такого, что потратил все и не знал, как дотянуть до зарплаты, Здравый смысл все-таки какой-никакой оставался.

Но в какой-то момент решил интереса ради подбить траты за год и очень удивился, сколько денег ушло просто на эти донаты.

Потом уже решил проверить, сколько же всего я спустил на эти гача-игры. Суммарно за неполные три года вышло что-то около $16 000. И вот в этот момент я ужаснулся и решил, что лучше завязывать.

Траты на прокачку профиля в Steam

Профиль в стиме начал пополнять еще лет 7-8 назад. За это время накопилось свыше 500 игр, не считая еще тонны длс. Даже в четверть из них не играл. Многие игры — обычный мусор за $1-2 доллара, который когда-то начал покупать, чтобы прокачивать уровень профиля.

Прекрасно понимаю, что если подбить траты, то тоже может оказаться довольно внушительная сумма. Но делать этого не буду просто потому что ужаснусь и могу вообще удалить профиль. Сейчас у меня 150+ уровень. Зачем это делаю? Не знаю. Просто хочется, не могу объяснить. Никакими преимуществами профилем высокого уровня я не пользуюсь.

Что теперь?

Сейчас я предпочитаю игры по принципу «один раз купил — играй сколько хочешь». Лучше один раз заплатить за хорошую полноценную игру, чем тратить по $2 на каждый отдельный элемент, что в итоге выльется в гораздо большую сумму. Ну и появилась некоторая необходимость накопить денег, что не позволяло продолжать тратить так бездумно.

Единственное, все еще иногда трачусь на карточки в стиме, пусть и совсем редко и только на игры, которые мне прям понравились. Хочу таким образом поддержать разработчиков (хотя не уверен, что им хоть что-то перепадает).

Ставки на спорт

Евгений, frontend-разработчик

«Думал верняк — все улетело в трубу»

— Когда был студентом ФИТРа (БНТУ), рядом с факультетом стояло пару букмекерских контор. Лудоманили с другом регулярно. Это был второй курс, 2007 год. Учился тогда на инженера по информационным технологиям, на автоматизированных системах обработки информации.

Думаю, причина — просто азарт. Еще и затягивает тем, что сулит легкие деньги. На учебе это не сказывалось. Там уже онлайн-букмекеры появились, делал ставки онлайн.

Я не из Минска, жил в общежитии, на ставки тратил со стипендии. Сколько именно ставил, не помню. Но как-то поставил всю стипендию на какой-то женский парный теннис в региональном турнире в Австралии. Думал верняк — все улетело в трубу. В теннисе я плохо разбирался, у меня был лишь азарт. Видел полотно разных ставок в букмекерской конторе и тыкал наугад. Всю стипендию поставил, потому что хотелось, чтобы и выигрыш был больше. Стипендия была в районе 100 тысяч рублей тогда. Сейчас это 10 рублей.

«Мой мозг стер из памяти все»

Отучить меня от этой пагубной привычки помог БАТЭ в Лиге чемпионов. Тогда я уже много лет фрилансил и сделал ставку в $1000 на «Баварию», которую борисовский клуб принимал в Беларуси. Это был месячный или чуть меньше месячного дохода тогда.

Это не были последние деньги в то время. Просто тысяча из суммы, которая у меня тогда была на руках.

Никогда не думал, что БАТЭ может победить «Баварию». В то время «Бавария» была сильным клубом. И коэффициент тогда был, как мне показалось, довольно высок. Что-то в районе 135% от ставки. В итоге все закончилось неприятно для меня (БАТЭ обыграл «Баварию» со счетом 3:1, матч прошел 2 октября 2012. — Прим.)

Мой мозг стер из памяти все, это был шок для меня. Я проиграл тысячу, потом положил на счет букмекерской конторы $300, чтобы отыграться. На других ставках увеличил до $700 на счету, ну и проиграл их. Этот случай отучил меня делать ставки на всю оставшуюся жизнь. Я надеюсь.

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