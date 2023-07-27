Политзаключенного Анджея Почобута бросили в ШИЗО 1 27.07.2023, 15:45

Это уже в третий раз после перевода месяц назад в Новополоцкую колонию.

Политзаключенного журналиста и одного из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута поместили в ШИЗО. Уже второй или третий раз после перевода в Новополоцкую колонию.

Об этом сообщает «Народная воля» со ссылкой на жену осужденного журналиста. По ее словам, к Анджею не пускают адвоката, а в ШИЗО он содержится без лекарств.

«Что на сегодняшний день я знаю о муже? В общем, ничего. Кроме того, что развиваются события по наихудшему сценарию, когда человек просто исчезает в колонии без каких-либо известий. Прибыв месяц назад в колонию Новополоцка, Анджей сообщил об этом в письме. Также он успел сообщить, что сразу же в карантине его объявили «злостным нарушителем» и лишили передачи и свидания».

Поддержите политзаключенного телеграммами и письмами: ИК № 1, 211440, Новополоцк, улица Техническая, 8.

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