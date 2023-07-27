Сказка о сверхпотреблении 4 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

27.07.2023, 15:58

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Патриарх Кирилл подключился к клоунаде.

Если втемяшится начальству в голову какая блажь, оно доходит до клоунады. В последние дни буквально помешались на Африке.

И вот подключился патриарх Кирилл. Он сообщил африканцам: «Нас объединяет приверженность традиционным ценностям, консервативный взгляд на человеческую природу, неприятие идеологии вседозволенности и сверхпотребления».

Всё-таки стоит отметить, что «традиционные ценности» и «взгляд на человеческую природу» в разных африканских странах и у православного российского патриарха, несколько отличаются.

Кроме того, если роскошь интерьеров, в которых время от времени является Кирилл, это не «сверхпотребление», что же такое сверхпотребление? Дворец в Геленджике и яхта «Шахерезада»?

Если бы, скажем, Кирилл, взял человека из какой-нибудь африканской страны, посадил его в свой «Мерседес», прокатил по Москве и сказал ему, что его и африканского гостя «объединяет неприятие сверхпотребления», тот бы очень удивился.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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