Сказка о сверхпотреблении

Сказка о сверхпотреблении4
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 27.07.2023, 15:58
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Патриарх Кирилл подключился к клоунаде.
Если втемяшится начальству в голову какая блажь, оно доходит до клоунады. В последние дни буквально помешались на Африке.
И вот подключился патриарх Кирилл. Он сообщил африканцам: «Нас объединяет приверженность традиционным ценностям, консервативный взгляд на человеческую природу, неприятие идеологии вседозволенности и сверхпотребления».
Всё-таки стоит отметить, что «традиционные ценности» и «взгляд на человеческую природу» в разных африканских странах и у православного российского патриарха, несколько отличаются.
Кроме того, если роскошь интерьеров, в которых время от времени является Кирилл, это не «сверхпотребление», что же такое сверхпотребление? Дворец в Геленджике и яхта «Шахерезада»?
Если бы, скажем, Кирилл, взял человека из какой-нибудь африканской страны, посадил его в свой «Мерседес», прокатил по Москве и сказал ему, что его и африканского гостя «объединяет неприятие сверхпотребления», тот бы очень удивился.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»