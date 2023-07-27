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В Лисичанске уничтожена казарма российских оккупантов

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  • 27.07.2023, 16:21
  • 5,102
В Лисичанске уничтожена казарма российских оккупантов

Видеофакт.

Прошлой ночью в оккупированном городе Лисичанск Луганской области было уничтожено здание, в котором размещались российские оккупанты.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил телеграмм-канал «Донбасс Оперативный», обнародовав соответствующее видео с комментарием: «Так ночью пылало место дислокации орков».

Между Лисичанском и ближайшей свободной территорией Украины менее десяти километров по прямой. Это доступное расстояние для высокоточной артиллерии ВСУ, тем более для реактивных систем залпового огня типа HIMARS.

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