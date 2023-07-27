закрыть
27 июля 2023, четверг, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу

2
  • 27.07.2023, 17:16
  • 2,700
Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу

Кого и когда призовут?

Лукашенко 27 июля подписал указ № 227 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщает пресс-служба.

Документом предусматривается призвать в августе-ноябре 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский
Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко