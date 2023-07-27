Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу 2 27.07.2023, 17:16

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Кого и когда призовут?

Лукашенко 27 июля подписал указ № 227 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщает пресс-служба.

Документом предусматривается призвать в августе-ноябре 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

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