Какая погода ждет белорусов до конца июля 27.07.2023, 17:30

Прогноз погоды на 28-30 июля.

28 июля (пятница) ночью и утром погоду в Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты. Днем в стране скажется влияние области повышенного атмосферного давления, лишь на западные районы страны ожидается смещение фронтального раздела с территории Польши, сообщают синоптики.

Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. В ночные и утренние часы преимущественно по восточной половине пройдут дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. Днем кратковременные дожди будут отмечаться в отдельных районах страны, местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер ночью западный, северо-западный умеренный до порывистого, днем неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью от +8°С по западу до +15°С по востоку, максимальная днем +19..+25°С.

29-30 июля (суббота-воскресенье) погоду в республике в основном будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачая с прояснениями погода.

29 июля ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +20..+27°С.

30 июля ночью преимущественно по западу республики, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +9°С по востоку до +17°С по западу, максимальная днем от +20°С по северу до +28°С по юго-востоку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».