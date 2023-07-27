Польша пошла навстречу белорусским айтишникам, попавшим в «легализационную ловушку» 27.07.2023, 17:55

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Для них введены изменения.

Многие белорусские айтишники, переехавшие в Польшу по визе Poland Business Harbour (PBH), но не имеющие вида на жительство, попали в «легализационную ловушку»: после отмены антиковидных мер в стране они теряли возможность законно работать как предприниматели с истекшей визой. Однако власти Польши пошли навстречу таким специалистам и разрешили легально вести деятельность в качестве ИП, даже когда виза PBH уже закончилась, а решения по ВНЖ еще нет. Об этом пишет телеграм-канал DzikPic.

В соответствии с польским законодательством граждане стран, не входящих в ЕС, которые являются участниками программ поддержки иностранцев в осуществлении экономической деятельности на территории Польши, могут осуществлять экономическую деятельность в Польши на тех же условиях, что и польские граждане.

Poland Business Harbour с самого начала считалась такой программой. Однако оставался вопрос относительно того, считается ли иностранный гражданин участником программы, после того как виза PBH истекает.

2 марта 2020 года в Польше был принят закон «О специальных решениях, связанных с профилактикой, противодействием и борьбой с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями, а также вызванными ими кризисными ситуациями». Одно из его положений продлевало срок документов иностранцев на время действия антиковидного закона: разрешений на временное пребывание, ВНЖ, национальных виз.

16 июня 2023 года в законодательном вестнике было опубликовано постановление министра здравоохранения, которое отменяет состояние угрозы эпидемии с 1 июля 2023 года.

С 1 июля 2023 года у иностранцев есть 30 дней (то есть до 31 июля 2023 года), чтобы позаботиться о легализации своего пребывания и продлении необходимых для легального нахождения и трудоустройства документов.

27 июля в Польше был опубликован конкретный перечень таких программ, а также определено, кто признается их участником, а кто — нет.

Согласно установленной интерпретации, которая обязательна для всех госорганов, участником программы поддержки иностранцев в Польше является:

иностранец, имеющий визу PBH в течение срока ее действия;

иностранец, который в течение срока действия визы PBH подал заявление на получение вида на жительство, дающего право на занятие и осуществление экономической деятельности, — до получения окончательного решения о выдаче разрешения.

Проще говоря, если иностранец (в том числе белорус) во время работы в Польше по визе PBH подался на ВНЖ, но его виза истекла до того, как он получил окончательное решение о выдаче вида на жительство, — он все равно имеет право работать как ИП (в Польше это называется Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG)) до того момента, как власти вынесут решение по ВНЖ.

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