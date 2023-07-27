«ВСУ намерены взять армию РФ в клещи» 1 27.07.2023, 18:03

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Российские военные пропагандисты сообщили о потере РФ ключевых высот под Бахмутом и Запорожьем.

Пока президент РФ Владимир Путин заявляет о потерях тысяч человек и сотен единиц техники Украиной, а министр обороны Сергей Шойгу находится с визитом в Северной Корее, российская армия теряет доминирующие высоты и села сразу на двух направлениях: Бахмутском (село Клещеевка, Андреевка) и Запорожском (село Старомайорское).

О потере контроля над Старомайорским сообщают Z-паблики. «Противник методично раскатывал Старомайорское на протяжении нескольких дней, <…> постепенно потеснил нас, одновременно создавая фланговую угрозу позициям на Урожайном», — пишет командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. О потере контроля над селом пишет и канал «Рыбарь»: «Отряды морпехов ВМС Украины предприняли попытку прорыва к Урожайному, но безуспешно. План противника в данном случае очевиден: ВСУ намерены взять армию в клещи».

По данным Z-канала Владимира Романова, вслед за потерей Старомайорского армия, вероятно, уйдет и из села Урожайное: «У командующих недостаточно компетенций решить данную задачу. Сейчас вопрос на этапе спихивания вины друг на друга».

Ранее бывший «министр обороны» «ДНР» Игорь Стрелков сообщал, что потеря Старомайорского может привести к прорыву в тыл обороняющейся группировки. В этом направлении ВСУ планировали перерезать «сухопутную дорогу» в Крым.

Шойгу из-за «паникерства» и «дезинформации» снял с этого направления генерала Ивана Попова: он составил доклад с просьбой усилить контрбатарейную борьбу, провести ротацию и пополнение. Романов сообщал, что прошлой осенью Попов подготовил похожий доклад о критическом состоянии фронта в Харьковской области. За тот доклад Попова убрали с направления, а ВСУ за короткий срок отвоевали почти всю область (400 кв. км) и захватили штаб группировки в городе Изюм. После харьковского поражения в октябре 2022 года Путин подписал указ о мобилизации.

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